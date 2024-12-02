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Euro bölgesi işsizlik oranı belli oldu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 14:36 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:37

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verileri belli oldu. Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 6,3 olan işsizlik oranı ekimde de değişmedi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı​ ekim ayında yüzde 6,3 oldu. İşsizlik oranı ekimde aynı seviyeyi korudu.

İŞSİZLİK ORANI EKİMDE DEĞİŞMEDİ

Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 6,3 olan işsizlik oranı ekimde aynı seviyeyi korudu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Euro bölgesi işsizlik oranı açıklandı - 1. Resim

Ekimde işsizlik oranı;

AB'de işsiz sayısı, ekimde 12 milyon 971 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 841 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekim ayında;

  • 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 995 bin, euro Bölgesi'nde 2 milyon 427 bin oldu.
  • Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, euro Bölgesi'nde yüzde 15 oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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