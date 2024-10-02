Euro Bölgesi işsizlik oranı sabit kaldı! AB'de geriledi

02 Ekim 2024 13:48 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:51

Avro Bölgesi'nin işsizlik oranı ağustos ayında piyasa beklentileriyle uyumlu olarak yüzde 6,4'te sabit kaldı. Bu arada, AB işsizlik oranı yüzde 6,0'dan %5,9'a hafifçe düştü. Ancak işsizlik raporunun ardından euro dolar paritesi 1,10720 dolardan hafif bir düşüşle 1,10634 dolara geriledi.

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Avro Bölgesi işsizlik oranı​ yüzde 6,4'te sabit kalırken, AB'de yüzde. 5,9'a geriledi. Raporda, ağustos ayında AB'de 13.027 milyon kişinin, Avro Bölgesi'nde ise 10.925 milyon kişinin işsiz olduğu tahmin edildi. Bir önceki ayla karşılaştırıldığında, işsizlik AB genelinde -108 bin, Avro Bölgesi'nde ise -94 bin azaldı.

EURO BÖLGESİ İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

Avro Bölgesi işsizlik oranı %6,4'te sabit kalırken, Fransa​ ve Almanya​'da düşen enflasyonun ortasında ECB'nin faiz indirimi söylentileri arttı.

Avro Bölgesi'nin işsizlik oranı Ağustos ayında tahminlerle uyumlu olarak %6,4'te sabit kaldı.

Eurostat​'a göre; Temmuz ayında 114 bin azalan işsiz sayısı, geçen ay 94 bin kişi azaldı. Ağustos 2023 ile karşılaştırıldığında, işsiz sayısı 233 bin azalarak, Temmuz ayındaki 190 binlik düşüşten iyileşti.

İspanya, Temmuz ayındaki %11,5'lik işsizlik oranının Ağustos ayında %11,3'e düşmesiyle işsizlik grafiğinde zirvede yer almaya devam etti.

Fransa'da Ağustos ayında işsizlik oranı %7,5 (Temmuz: %7,5) olurken, Almanya'da işsizlik oranı %3,5 (Temmuz: %3,5) seviyesinde gerçekleşti.

Malta, %3,0 ile Avro bölgesi ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranına sahip ülke oldu.

ECB FAİZ ORANI YOLU

Avro Bölgesi'nin Ağustos ayı işsizlik oranı, yatırımcıların Ekim ayında ECB faiz indirimine yönelik bahislerini desteklemeye devam edebilir. Eylül ayında Fransa, Almanya ve Avro Bölgesi için açıklanan daha düşük enflasyon rakamları, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine yönelik spekülasyonları yoğunlaştırdı.

Salı günü beklenenden daha düşük Euro Bölgesi enflasyon rakamları ve Ağustos'un istikrarlı işsizlik oranının ardından yatırımcılar ECB yorumlarını bekliyor. Yatırımcılar, enflasyonun ECB'nin %2 hedefinin altına düşmesi, işgücü piyasası koşulları ve Ekim ayındaki faiz indirimi hakkındaki yorumlarını dikkate alacak.

EURO VE DOLARIN EURO BÖLGESİ ENFLASYONUNA TEPKİSİ

İşsizlik raporu öncesinde EUR/USD paritesi 1,10537 dolara kadar gerilemiş, ardından 1,10826 dolara kadar yükselmişti. Ancak işsizlik raporunun ardından EUR/USD paritesi 1,10720 dolardan hafif bir düşüşle 1,10634 dolara geriledi. Çarşamba günü, 2 Ekim'de EUR/USD %0,01 düşüşle 1,10669 dolardan işlem gördü.