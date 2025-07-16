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 | İrem Çınar

Euro Bölgesi, mayısta 16,2 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi

Euro Bölgesi'nin mayıs ayında 16,2 milyar Euro dış ticaret fazlası verdiği açıklandı. AB ise aynı ayda 13,1 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi. AB'nin aynı dönemde ihracatı da artarken, AB'den en fazla ithalat yapan ülke ABD oldu.

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Euro Bölgesi, mayısta 16,2 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 14:01

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 216,9 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 2 düşerek 203,8 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 13,1 milyar Euro fazlası verdi.

AB'DEN EN FAZLA İTHALAT YAPAN ABD OLDU

'nde ise mayısta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 artışla 242,6 milyar Euro, ise yüzde 0,6 düşüşle 226,4 milyar Euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası mayısta 16,2 milyar Euro olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 46,2 milyarEuro ile ABD, 29,1 milyarEuro ile İngiltere, 17,3 milyarEuro ile İsviçre, 16,1 milyarEuro ile Çin ve 9,5 milyarEuro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,6 milyarEuro ile Çin, 27,8 milyarEuro ile ABD, 12,7 milyarEuro ile İngiltere ile İsviçre, 8,8 milyar Euro ile Türkiye ve 7,8 milyarEuro ile Norveç oldu.

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#euro bölgesi
#ihracat
#ithalat
#dış ticaret
#Ab Ekonomisi
#Avrupa İstatistik Ofisi
#Ekonomi
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