Euro Bölgesi Perakende Satışları haziranda beklenmedik şekilde düştü

06 Ağustos 2024 13:52 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:58

Eurostat'ın yayınladığı resmi verilere göre, Avro Bölgesi Perakende Satışları mayıs ayında yüzde 0,5 artış gösterdikten sonra Haziran ayında yıllık yüzde 0,3 oranında düştü. Veriler, piyasanın +0,1%'lik konsensüsünü kaçırdı. Aylık bazda ise perakende satışlar aynı dönemde yüzde 0,3 azaldı.

EURO BÖLGESİ PERAKENDE SATIŞLARI DÜŞTÜ

Avro Bölgesi'nde tüketim odaklı toparlanmanın henüz gerçekleşmemesiyle perakende satışlar Haziran ayında beklenmedik şekilde düştü.

Toplam perakende ticareti, AB istatistik ajansının salı günü gösterdiği rakamlara göre mayıs ayından yüzde 0,3 daha düşük kaldı.

Avro Bölgesi Perakende Satışları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 0,3 düştü. Aylık bazda ise perakende satışlar aynı dönemde yüzde 0,3 azaldı.

Bu veri ekonomistlerin satışlarda devam eden artış beklentilerini altüst etti.

Enflasyonun azalması ve ücretlerin artmasıyla gerçek gelirlerde istikrarlı bir artış olmasına rağmen, avro bölgesi bu yıl şimdiye kadar iki ay üst üste daha yüksek perakende satışları kaydetmeyi başaramadı.