Euro Bölgesi ticaret fazlası temmuzda arttı! Tam 21,2 milyar euro fazla verdi

16 Eylül 2024 14:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:45

Eurostat'ın Pazartesi günkü verilerine göre, Temmuz ayında ihracattaki sert toparlanmanın etkisiyle Euro Bölgesi ticaret fazlası belirgin şekilde arttı. Düzeltilmemiş bazda, ticaret fazlası Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemindeki 6,7 milyar avrodan keskin bir şekilde 21,2 milyar avroya yükseldi. Haziran ayında ise fazlalık 21,7 milyar avroydu.

Euro Bölgesi, temmuz ayında 21,2 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Eurostat'ın pazartesi günkü raporuna göre, Avro Bölgesi'nin mal ticaretindeki uluslararası fazlası temmuz ayında 21,2 milyar euroya ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre 6,7 milyar euronun üzerine çıktı.

EURO BÖLGESİ TİCARET FAZLASI 21,2 MİLYAR EURO

Eurostat​'ın pazartesi günkü raporuna göre, Euro Bölgesi'nin mal ticaretindeki uluslararası fazlası temmuz ayında 21,2 milyar avroya ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre 6,7 milyar avronun üzerine çıktı.

Euro bölgesinin dünyanın geri kalanına ihracatı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 artarak 252 milyar avroya ulaştı. Aynı zamanda ithalat​, yıllık bazda %4 artarak 230,8 milyar avroya ulaştı.

AVRUPA BİRLİĞİ GENELİNDEKİ TİCARET FAZLASI

Temmuz ayında Avrupa Birliği genelindeki ticaret fazlası, 2023 Temmuz ayındaki 4,9 milyar avroluk fazladan 19,1 milyar avroya yükselirken, ihracat​ geçen yılın aynı ayına göre %11,6 artarak 230,2 milyar avroya yükselirken, dünyanın geri kalanından yapılan ithalat yıllık bazda %4,8 artarak 211,1 milyar avroya ulaştı.

Dünyanın geri kalanına yapılan mal ihracatı yıllık %10,2 oranında artarak %6,3'lük düşüşü tersine çevirdi. Bu, üç ay içindeki ilk artıştı. Aynı şekilde ithalat da %8,4'lük düşüşün ardından %4,0 oranında arttı. Haziran ayına göre genel fazladaki hafif düşüş, enerji ve hammadde açığındaki artışın yanı sıra diğer imalat sanayi malları fazlasındaki gerilemeden kaynaklandı.

Ocak-Temmuz döneminde, ihracat %0,8 artarken ithalat %6,6 düştüğünden, ticaret fazlası geçen yılki 3,7 milyar avrodan 127,7 milyar avroya yükseldi. Temmuz ayında, ticaret dengesi Haziran ayındaki 17,0 milyar avroluk fazlaya kıyasla mevsimsel olarak düzeltilmiş 15,5 milyar avroluk bir fazla gösterdi.

İhracat bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Aynı zamanda ithalat yüzde 1,6 arttı.