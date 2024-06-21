Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü verisi PMI keskin düştü! Yavaşlama işareti geldi

21 Haziran 2024 13:40 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:39

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Euro Bölgesi ekonomisinde yavaşlama işareti geldi.

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Haziran ayında beklentilerin altında kaldı.

İmalat ve hizmet sektörlerini değerlendiren bileşik PMI, şubattan bu yana ilk kez keskin bir şekilde düşerek 50,8 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

EURO BÖLGESİ EKONOMİSİNDE YAVAŞLAMA

Euro Bölgesi bileşik PMI , bölgenin ekonomisi hakkında gösterge kabul ediliyor.

İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), talebin şubattan bu yana ilk kez düşmesiyle keskin biçimde yavaşladı.

Bileşik PMI haziran ayında beklentilerin altında 50,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Önemli veri geçen ay 52,2 seviyesinde açıklanmıştı.

Endeks böylece Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düştü.

Hizmetler sektörü alt endeksi haziran ayında 52,6'ya düşerek, 53,5 seviyesindeki beklentilerin altında kaldı.

İmalat PMI ise haziran ayında 45,6'ya gerileyerek, 47,9 seviyesindeki beklentilerin altında geldi.

ALMANYA'DA ŞİRKET FAALİYETLERİ İVME KAYBETTİ

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın Bileşik PMI verisi beklentilerin altında büyüyerek 50,6 olarak gerçekleşti.

Almanya'da mayısta 52,4 puan olan bileşik PMI haziranda 50,6 puana geriledi

Almanya haziran ayında hem imalat hem de hizmet faaliyetlerinin daralmasıyla ivme kaybetti.

Açıklamada, "Haziranda Alman özel sektöründe ticari faaliyetler art arda üçüncü kez artış gösterdi ancak imalat üretimindeki sert ve hızlı düşüş nedeniyle büyüme oranı sadece marjinal bir hızda yavaşladı.” denildi.

FRANSA DA GERİLEDİ

Fransa’da ise Bileşik PMI beklentilerin altında kalarak 48,2’a geriledi. Gerilemede Fransa Başkanı Emmanuel Macron'un erken seçim çağrısı da etkili oldu.