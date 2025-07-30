Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven temmuzda arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temmuz ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda 1 puan artışla 95,3 puan oldu. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,6 puan yükselişle 95,8 puana çıktı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 94,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üstünde gelmesi dikkati çekti. Endeksteki yükseliş sanayi ve hizmet sektörü ile perakende ticarete güvenin artmasından kaynaklandı.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, temmuzda eksi 15,3'ten eksi 14,7'ye çıktı. AB'de de endeks temmuzda eksi 14,8'den eksi 14,5 seviyesine yükseldi. Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar toparlanma yaşandı.