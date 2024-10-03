Euro bölgesinde konut fiyatları yükseldi! En yüksek artışlar Polonya ve Bulgaristan'da

03 Ekim 2024 13:56 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:05

Avro bölgesinde konut fiyatları yüzde 1,3 arttı. AB'de ise yüzde 2,9 arttı.

Konut fiyatları, 2024'ün ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla avro bölgesinde %1,3, AB'de ise %2,9 arttı. 2024'ün birinci çeyreğinde, konut fiyatları avro bölgesinde %0,3 düştü ve AB'de % 1,5 yükseldi.

AB ÜYE DEVLETLERİNDE KONUT FİYATLARI

Üye Devletler arasında altısında 2024'ün ikinci çeyreğinde konut fiyatlarında yıllık düşüş, yirmisinde ise yıllık artış görüldü.

En büyük düşüşler sırasıyla;

Lüksemburg'da ( -%8,3),

Finlandiya'da (-%4,8),

Fransa'da (-%4,6) kaydedildi.

En yüksek artışlar sırasıyla;

Polonya'da (+%17,7),

Bulgaristan'da (+%15,1),

Litvanya'da (+%10,4),

Hırvatistan'da (+%10,0) kaydedildi.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, fiyatlar iki Üye Devlette düştü, birinde (Macaristan) sabit kaldı ve yirmi üç Üye Devlette arttı. Düşüşler Fransa ve Belçika'da (her ikisi de -%0,2) kaydedilirken, en yüksek artışlar Hırvatistan'da (+%4,3), Portekiz'de (+%3,9) ve İspanya'da (+%3,6) kaydedildi.

AVRO BÖLGESİ (EA20) DEVLETLERİ HANGİLERİ?

Belçika, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya.

Avrupa Birliği (AB27) DEVLETLERİ HANGİLERİ?

Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç.