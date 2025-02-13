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 | İrem Çınar

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Aralık ayında düştü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Aralık ayında düştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 16:10

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2024 aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına göre yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 düşüş gösterdi.
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,1 azalacağı yönündeydi. AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE EN FAZLA ARTIŞ İRLANDA'DA

Aralıkta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 8,2 ile İrlanda'da yüzde 6,7 ile Lüksemburg'da ve yüzde 6,3 ile Hırvatistan'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 6,8 ile Belçika'da, yüzde 4,4 ile Portekiz'de ve yüzde 3,3 ile Avusturya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 14,4 ile Malta'da, yüzde 10,1 ile İrlanda'da ve yüzde 7,6 ile Litvanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 9,5 ile Avusturya'da, yüzde 7,1 ile İtalya'da ve yüzde 6,4 ile Macaristan'da belirlendi.

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#euro bölgesi
#sanayi üretimi
#Ekonomi
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