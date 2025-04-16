Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon hedefin üstünde

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Mart ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, Mart'ta aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise Mart'ta yıllık yüzde 2,4, aylık yüzde 1 seviyesinde ölçüldü.



Böylece, Mart ayında Euro Bölgesi enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde Mart'ta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,56 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,57 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,16 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,1 ile enerji ürünleri izledi.

AB'DE YÜZDE 2,5'E GERİLEDİ

AB'de de Şubat'ta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, Mart'ta yüzde 2,5'e geriledi. AB'de TÜFE Mart'ta aylık yüzde 0,5 arttı. AB uyumlu verilere göre, Mart'ta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,1 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Macaristan ve yüzde 4,4 ile Polonya olarak belirlendi. Mart'ta yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,1 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü.