Euro Bölgesi'ndeki ticari faaliyetler beklenmedik şekilde daraldı! İyimser hava geride kaldı

24 Eylül 2024 13:10 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:11

Avro bölgesinde iş faaliyetleri bu ay keskin ve beklenmedik bir şekilde daraldı. Blokun baskın hizmet sektörü yatay seyrederken, imalat sektöründeki gerileme hızlandı.Gerileme genel olarak Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da daha da derinleşirken, para birliğinin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'da Ağustos ayındaki Olimpiyatların ardından daralma tekrar başladı.

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin ön bileşik avro bölgesi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), bu ay Ağustos ayındaki 51,0 seviyesinden 48,9'a geriledi. Bu, Şubat ayından bu yana ilk kez büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında kaldı. Reuters anketi, 50,5'e hafif bir düşüş öngörüyordu.

AVRO BÖLGESİ DURGUNLUĞA DOĞRU GİDİYOR

Euro bölgesinde genel talep sekiz ayın en hızlı düşüşünü yaşadı. Yeni iş endeksi 49,1'den 47,2'ye düştü. Reuters anketinin 52,1'e gerileme tahminini içeren hizmet PMI'ı, 52,9'dan 50,5'e geriledi. Bu oranlar firmaların ücretleri daha sığ bir oranda artırmasına rağmen gerçekleşti.

Hizmet enflasyonu azaldı ve çıktı fiyatları endeksi, Ağustos'taki 53,7'ye kıyasla 52,0 olarak gerçekleşti. Nisan 2021'den bu yana en düşük okuması yaşandı.

İŞ DÜNYASINDAKİ İYİMSERLİK AZALDI

Avrupa Merkez Bankası 12 Eylül'de faiz oranlarını tekrar düşürdü ve enflasyonun yavaşlaması ve avro bölgesindeki ekonomik büyümenin zayıflamasıyla önümüzdeki aylarda borçlanma maliyetlerinin "azalan bir seyir" izleyeceği sinyalini verdi.

İki yıldan uzun süredir 50'nin altında seyreden ve 45,6 olarak tahmin edilen imalatı kapsayan bir PMI, 45,8'den 44,8'e düştü. Çıktı endeksi ise 45,8'den 44,5'e geriledi.

İş dünyasındaki iyimserlik azaldı, satın alma yöneticilerinin yakın vadede bir toparlanma beklemediğini gösterdi. Fabrika gelecekteki üretim endeksi ise 57,5'ten 11 aylık düşük seviye olan 52,0'a geriledi.