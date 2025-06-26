Euro, dolar karşısında 4 yılın zirvesinde

Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve ABD ekonomisine ilişkin endişeler euroya prim yaptırıyor. Küresel piyasalarda dolar değer kaybediyor. Dolar endeksinin de önümüzdeki 12 ay içinde gerileme göstereceğine dair tahminler dev bankalar tarafından yayımlanmaya başladı.

ABD ekonomisinin içinde olduğu sıkıntılı günler doların ivme kazanmasına engel oluyor. Fed'in faizi yıl sonuna kadar indirmeyeceğine dair beklentiler piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Euro ise dolar karşısında 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeleri test etmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.1717'ye kadar yükseldi ve 4 yılın zirvesine ulaştı. Euro/TL kuru da 46.7331 seviyesine ulaşarak tarihi yüksek noktalara çıktı.