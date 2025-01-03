Euro, dolara karşı 2 yılın en düşük seviyesine geriledi! Sterlin ve pound da zarar gördü

03 Ocak 2025 17:18 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:22

Euro, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin endişeler, Trump'ın tarifeleri ve ECB ile Fed arasındaki para politikası uyumsuzluğu nedeniyle ABD doları karşısında iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Zayıf İngiltere büyümesi ve olası faiz indirimleri endişeleri nedeniyle sterlin de gerileyerek sekiz ayın en düşük seviyesi olan 1,2389 dolara geriledi.

Avrupa ekonomisine ilişkin endişeler ve faiz​ indirimi beklentileri nedeniyle euro​, dolar​ karşısında 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 1,0306 dolara düştü.

EURO, DOLARA KARŞI 2022'DEN BU YANA EN ZAYIF SEVİYEDE

Euro fiyatı yatırımcıların ABD ticaret tarifelerinin, zayıf büyümenin ve bloğun ihracat odaklı ekonomileri üzerindeki siyasi istikrarsızlığın etkisinden endişe duymasıyla Eylül ayının sonundan bu yana yüzde 8'lik bir düşüşle aşağı yönlü bir sarmala girdi.

Avrupa'nın ekonomik görünümüne ilişkin endişelerin artmasıyla euro, dolar karşısında iki yılın en düşük seviyesi olan 1,0306 dolara geriledi. Zayıf İngiltere büyümesi ve olası faiz indirimleri endişeleri nedeniyle sterlin de gerileyerek sekiz ayın en düşük seviyesi olan 1,2389 dolara geriledi.

STERLİN VE POUND DA DÜŞTÜ

ABD'nin uyguladığı ticaret tarifeleri ve siyasi istikrarsızlık avroyu olumsuz etkilerken, sterlin ise İngiltere'nin zayıf GSYİH'si ve resesyon korkuları nedeniyle düşüşte.

Pound da zayıf İngiltere büyümesi ve durgunluk korkuları yaygınlaştıkça sekiz aylık düşük seviyesi olan 1,2389 dolara gerileyerek zarar gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın beklenen faiz oranı kesintileri de yatırımcıların Federal Rezerv'e kıyasla daha agresif bir para politikası gevşemesi beklemesiyle euro'nun düşüşüne katkıda bulundu.

Birçok stratejist, Avrupa'daki devam eden ekonomik zorlukları gerekçe göstererek, avronun 2025 yılında dolarla eşit seviyeye veya daha altına düşeceğini öngörüyor.