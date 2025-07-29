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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Euro, doların baskısı altında değer kaybediyor

Yatırımcılar, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının şartlarının ABD lehine olduğunu ve birliğin ekonomik görünümünü pek iyileştirmediğini kabullenmesiyle Euro kayıplarını telafi etmekte zorlanıyor.

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Euro, doların baskısı altında değer kaybediyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:52

Fransa, Pazartesi günü bu çerçeve anlaşmayı Avrupa için "kara bir gün" olarak nitelendirdi ve AB'nin, AB ürünlerine yüzde 15'lik bir uygulayan dengesiz bir anlaşmayla ABD Başkanı Donald Trump'a boyun eğdiğini söyledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, ülke ekonomisinin kabul edilen tarifeler nedeniyle "önemli" zarar göreceğini ifade etti.

Euro, doların baskısı altında değer kaybediyor

Euro, büyüme endişeleri ve euro bölgesi devlet tahvili getirilerinin düşmesi nedeniyle bir önceki seansta yüzde 1,3 değer kaybederek iki aydan uzun süredir görülmeyen en sert günlük düşüşü yaşadı.

Euro, doların baskısı altında değer kaybediyor

National Australia Bank Döviz Araştırmaları Başkanı Ray Attrill, "Piyasaların, bu nispeten iyi haberin mutlak anlamda euro bölgesi büyümesi için hâlâ kötü bir haber olduğu sonucuna varması uzun sürmedi" dedi.

Euro, doların baskısı altında değer kaybediyor

Euro'daki düşüş, doları güçlendirerek döviz sepeti karşısında bir gecede yüzde 1'lik artışa yol açtı. Macquarie Group Küresel Döviz ve Faiz Oranları Stratejisti Thierry Wizman, "ABD dolarının güçlenmesi kısmen yeni ABD-AB anlaşmasının ABD lehine dengesiz olduğu algısından kaynaklanıyor olsa da, aynı zamanda ABD'nin AB ve önemli müttefikleriyle yeniden ilişki kurduğu hissini de yansıtıyor olabilir" dedi.

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#dolar
#tarife
#Euro Truck Simulator 2
#Abd-ab Anlaşması
#Ekonomi Krizi
#Ekonomi
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