Euro dolarla aynı seviyeye düşecek! Morgan Stanley'den kötümser öngörü

10 Eylül 2024 14:11 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:27

Amerikan bankası Morgan Stanley, ECB'nin faiz indirimlerini hızlandırmasıyla euroda yüzde 7'lik bir düşüş öngördü. Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası'nın Avrupa ekonomisindeki sıkıntıları gidermek için para politikalarını gevşetme çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte, euronun önümüzdeki aylarda dolarla aynı seviyeye düşebileceğini tahmin etti.

Morgan Stanley'de G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, euronun yıl sonuna kadar 1,02 dolara gerileyeceğini ve mevcut değerinden yüzde 7'lik bir düşüş yaşayacağını tahmin etti. Adams, "Piyasanın, ECB'nin şu anda fiyatlanan orandan daha derin ve daha hızlı bir şekilde faiz indirimine gidebileceği gerçeğine yeniden odaklanması için bolca alan var" dedi.

EURO 1,02 DOLARA DÜŞECEK

Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) zayıflayan ekonomiye yönelik politikalarını daha da gevşetmeye yönelmesiyle birlikte avronun birkaç ay içinde dolarla aynı seviyeye gelebileceğini öngördü.

David Adams'a göre, euronun yıl sonuna kadar 1,02 dolara düşmesi bekleniyor.

David Adams, Bloomberg tarafından ankete katılan ve genel olarak euronun yıl sonuna kadar yaklaşık 1,11 dolara yükselmesini bekleyen diğer analistlere kıyasla belirgin şekilde daha kötümser.

Tahminlerdeki bu ayrışma, ECB'nin bu Perşembe günkü toplantısında beklenen çeyrek puanlık faiz indiriminin öncesinde geldi.

Adams, "Bu haftaki toplantı, piyasanın bunu düşünmeye başlaması için önemli bir katalizör olabilir." diyerek para piyasalarının bu yıl Avrupa'da yaklaşık 60 baz puanlık bir gevşeme beklediğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası toplantısı yaklaşırken, opsiyon yatırımcılar euronun geleceği konusunda giderek daha temkinli davranıyor.

EURO-DOLAR İÇİN KISA POZİSYON ÖNERİSİ

Adams, Kasım ayında yapılacak olan ABD seçimlerinin doları destekleyebileceğini öngörerek euro-dolar için kısa pozisyon önerdi. Avrupa'daki artan siyasi belirsizliğin euro için aşağı yönlü bir eğilimi daha da desteklediğini ifade etti.

Adams, "Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir zamanda siyasi risk primleri ve belirsizlik artıyor," dedi.