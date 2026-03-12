Euro düşüşte, dolar tırmanışa geçti! İşte 12 Mart 2026 güncel döviz kuru

Piyasalardaki hareketlilik 12 Mart Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. İsrail-ABD-İran savaşının 13. gününde dolar yükselişini sürdürürken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Mart 2026 güncel döviz kuru...