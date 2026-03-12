Euro düşüşte, dolar tırmanışa geçti! İşte 12 Mart 2026 güncel döviz kuru

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalardaki hareketlilik 12 Mart Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. İsrail-ABD-İran savaşının 13. gününde dolar yükselişini sürdürürken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Mart 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 44,0946
Satış (TL): 44,1236
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,9976
Satış (TL): 51,0614