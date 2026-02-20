Euro düşüşte, dolar tırmanışa geçti! İşte 20 Şubat 2026 güncel döviz kuru

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalardaki hareketlilik 20 Şubat Cuma günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Haftanın son işlem gününde dolar yükselişe geçerken, euroda düşüş yaşanıyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 20 Şubat 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,8308
Satış (TL): 43,8561
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,5434
Satış (TL): 51,6396