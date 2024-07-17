Euro ile maaş almak isteyenlere büyük fırsat! Almanya binlerce işçi alacak: En düşük ücret 100 bin TL

17 Temmuz 2024 17:34 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 18:12

Erken emeklilik için 5 farklı yol: 1998, 2000, 2003, 2005 ve 2009 girişliler dikkat! Hayaller gerçek olabilir

Erken emeklilik için 5 farklı yol: 1998, 2000, 2003, 2005 ve 2009 girişliler dikkat! Hayaller gerçek olabilir

Yurt dışında çalışmak isteyenlere büyük fırsat doğdu. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkesi Almanya, yurt dışından binlerce işçi alacak. Üstelik aylık maaş 100 bin TL'den başlıyor.

2020 yılında yürürlüğe giren Göç Yasası düzenlemesi, Almanya'ya yurt dışından nitelikli işçi gelmesini önemli ölçüde kolaylaştırdı. Söz konusu yasa ile belirli mesleklerde işçi açığını kapatmak amacıyla daha fazla fırsat sunuluyor. Belirli bir alanda yetkinliği olan kişiler, Alman hükümetinin sunduğu bu fırsattan yararlanabiliyor.

ALMANYA 30 BİN İŞÇİ ALACAK

Almanya'nın demir yolları şirketi Deutsche Bahn, yaklaşık 30 bin yeni çalışanı işe almayı planlıyor. Demiryolu işletmeleri birliği Allianz Pro Schiene'ye göre, çevre ve iklim koruma açısından da önemli olan ulaşım dönüşümünün başarıyla gerçekleşebilmesi için her yıl 5 bin ila 10 bin ek makiniste ihtiyaç var. Fakat mevcut durumda yılda bin ila 2 bin yeni çalışan işe alınabiliyor.

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Müdürü Kerstin Wagner, Alman iş gücü piyasasının dramatik bir şekilde değiştiğini ve göçün bu sorunun çözümünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Wagner sadece 2023 yılında, 2024'te işe başlamak üzere yurt dışından 350'den fazla uzman personelin işe alındığını belirtti.

HANGİ MESLEKLERDEN ALIM YAPILACAK?

Makinistlerin yanı sıra elektronikçiler, ray işçileri, inşaat mühendisleri, kamyon ve otobüs şoförleri ile üstyapı montajcıları da aranıyor.

AYLIK EN DÜŞÜK MAAŞ 100 BİN TL

Almanya'da işçilerin maaşları, meslek, deneyim, eğitim düzeyi ve çalışılan bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ancak bazı genel maaş aralıkları şu şekilde:

MÜHENDİSLİK

Makine mühendisleri: Yıllık 45 bin - 70 bin Euro arasında.

Elektrik mühendisleri: Yıllık 45 bin - 70 bin Euro arasında.

İnşaat mühendisleri: Yıllık 40 bin - 65 bin Euro arasında.

Otomotiv mühendisleri: Yıllık 45 bin - 75 bin Euro arasında.

LOJİSTİK VE ULAŞIM

Kamyon şoförleri: Yıllık 25 bin - 40 bin Euro arasında.

Lojistik planlamacıları: Yıllık 30 bin - 50 bin Euro arasında.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Öğretmenler: Yıllık 35 bin - 55 bin Euro arasında.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Doktorlar: Yıllık 60 bin - 100 bin Euro arasında.

Hemşireler: Yıllık 30 bin - 45 bin Euro arasında.

Yaşlı bakım uzmanları: Yıllık 25 bin - 35 bin Euro arasında.

TEKNİK MESLEKLER

Elektrik teknisyenleri: Yıllık 30 bin - 45 bin Euro arasında.

Mekanik teknisyenleri: Yıllık 30 bin - 45 bin Euro arasında.

Su tesisatçıları: Yıllık 25 bin - 40 bin Euro arasında.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT)

Yazılım geliştiriciler: Yıllık 45 bin - 70 bin Euro arasında.

Veri analistleri: Yıllık 40 bin - 65 bin Euro arasında.

BT güvenlik uzmanları: Yıllık 50 bin - 80 bin Euro arasında.

Sistem yöneticileri: Yıllık 40 bin - 60 bin Euro arasında.

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