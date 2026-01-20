Euro kritik seviyeye yaklaştı! İşte 20 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 20 Ocak Salı günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 20 Ocak 2026 Salı güncel döviz kuru...

