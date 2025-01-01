Euro para birimi yeni yaşını kutluyor! Tam 26 yıl önce bugün Avrupa Euro'yu tanıttı

01 Ocak 2025 15:11 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:18

Avrupa, 1 Ocak 1999'da Euro'yu ilk kez tanıttı. 1999'da Euro Avrupa'da ilk kez tedavüle girdi ve Avrupa Birliği'nin resmi para birimi oldu.

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Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları

Tam 26 yıl önce 1999 yılında Avrupa Birliği​'nin para birimi olan avro tüm Avrupa'da tedavüle girdi ve 2002 yılından itibaren madeni para ve banknot olarak basılmaya başlandı.

EURO​ 26 YAŞINDA

Avro, Avrupa Topluluğu'nun (şimdiki adıyla Avrupa Birliği) 12 orijinal üye ülkesinin ekonomik ve parasal bir birlik ve buna karşılık gelen ortak bir değişim birimi oluşturduğu 1991 Maastricht Antlaşması'ndan doğdu.

Yeni para birimi olan euro, 1 Ocak 1999'da resmen tedavüle çıktı. Başlangıçta kullanımı finans piyasaları ve belirli işletmelerle sınırlıydı ve bu da onu görünmez bir para birimi haline getirdi. Ancak üç yıl sonra, 20021 Ocak'ta, yeni para birimi ülkeler arasında dolaşıma girdi ve bugün 27 AB üyesi ülkeden 20'sinde resmi para birimi olarak kullanılıyor.

Dünyanın en çok işlem gören ikinci para birimi olan euro dünya genelinde her gün 341 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

TÜRKİYE'NİN EUROYLA DIŞ TİCARETİ 5 YILDA 1 TRİLYON DOLARA DAYANDI

Türkiye'nin euroyla ihracatı yaklaşık 5 yılda toplam 528,2 milyar dolar, ithalatı 434,1 milyar dolar olurken bu dönemde söz konusu para birimiyle ticaret hacmi 1 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.