Euro rekor kırdı! Kritik seviyeye çok yakın: İşte 22 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Donald Trump’ın gümrük tarifesi tehditlerinden geri adım atması altın geriledi, dolar ise değer kazandı. Piyasalarda Trump rüzgarı eserken, iç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro güne yine yükselişle başladı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 22 Ocak 2026 Perşembe güncel döviz kuru...