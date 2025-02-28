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 | Kübra Çelepi

Euro ve dolar çekişmesi! Tarife planları makası kapatıyor: Döviz savaşının kazananı hangisi olacak?

Euro para birimi, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele amacıyla aldığı tedbirler nedeniyle finans piyasalarında baskı altında kaldı. Öte yandan Trump’ın tarife planları yatırımcıların güvenli liman arayışı ile dolara dönmesine sebep oldu. Euro ve dolar arasındaki makas kapandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:09

ABD dolarının yabancı para birimleri karşısındaki yükselişi devam ediyor. Son 12 aydır ABD doları, avro karşısında kendini korumakta zorlanırken Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük tarifelerini erteleme ve Avrupa Birliği'ne yüzde 25 tarife getireceği açıklamaları piyasalarda belirsizliğe yol açarak yatırımcıların güvende hissetmeleri için dolara yönelmesine neden oldu. Doların yukarı yönlü gidişatına devam edip etmeyeceğini tahmin etmek ise zorlaşıyor. Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından euronun önünde de belirsiz bir yol var.

ABD DOLARI GÜÇLENİRKEN EURO BELİRSİZLİKLE BOĞUŞUYOR

Euro ve dolar eşitlenmeye çok yakın. Haftanın son günlerinde piyasalardaki belirsizlik sürüyor. Trump, perşembe günü akşam saatlerinde Meksika ve Kanada’dan ABD’ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Belirsizlikle ile dolar ve euronun yeniden eşitlenmesi gündeme geldi.

Euro'nun dolarla aynı seviyeye en son ulaştığı dönem, 12 Tem 2022'de olmuştu.

EURO DOLAR MAKASI KAPANDI

ABD doları, Japon yeni dışında, büyük gelişmiş ülkelere karşı aşırı derecede aşırı değerli ve şu anda piyasalar Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini büyük ölçüde azalttı. ABD ekonomisi diğerlerinden daha güçlü görünüyor, ancak doların mevcut değerlemesi gergin ilerliyor. Bütçe açığıyla ilgili endişeler doları yılın ilerleyen dönemlerinde zayıflatabilir.

2025'in sonuna doğru doların daha zayıf olacağı tahmin edildi. UBP'nin küresel döviz stratejisi başkanı Peter Kinsella, "Kısa vadede doların ciddi bir şekilde değer kazanmasını beklemiyoruz" dedi. Uluslararası ekonomist olan Raphael Olszyna-Marzys ise 2025 ortasına kadar avro-dolar oranının 1,05 seviyesinde gerçekleşeceğini söylerken, UBS'den Haefele ise avronun belirgin şekilde güçleneceğini, EUR-USD kurunun Mart 2025'te 1,08 ABD doları, Haziran 2025'te 1,09 ABD doları ve Aralık 2025'te 1,12 ABD doları olacağını öngördü.

AVRUPA ENDÜSTRİLERİ TEHLİKEDE

Yükselen para birimi, hepsi ihracata dayanan büyük Avrupa endüstrilerine zarar verebilir. Öte yandan, daha güçlü bir euro ayrıca ithalatı daha ucuz hale getirir ve tüketicilerin harcanabilir gelirini artırır.

Euro döviz kuru ne kadar düşük olursa, dolar gibi diğer para birimleri o kadar güçlenir. Sonuç olarak, Avrupa ülkelerinde ithal edilen mallar daha pahalı hale gelir ve bu da daha fazla enflasyona neden olur.

Avro bölgesi Avrupa Birliği'ndeki 20 ülkeden oluşuyor. Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya. 1 Ocak'ta Bulgaristan ve Romanya Schengen Bölgesi'ne katıldı ve her ikisinin de avro bölgesine katılması bekleniyor. Bulgaristan'ın avroyu benimsemesi için 2026 işaret edildi.

YATIRIMCILAR DİKKAT

ABD'nin avro bölgesinden daha yüksek oranları olduğu için, %4,5/%4,75'e karşı %3, ABD doları varlıkları tutmak küresel yatırımcılar için daha cazip hale gelecek ve daha yüksek getiri elde etmek isteyenler için girişleri çekecek.

ETİKETLER
#avro bölgesi
#Dolar Bazlı Ciro
#Dolar/tl
#Ekonomi
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