Euro ve dolar günü yükselişle açtı! İşte 6 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalardaki hareketlilik 6 Şubat Cuma günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Haftanın son işlem gününde dolar ve euro günü yine yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Şubat 2026 Cuma güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,5994
Satış (TL): 43,6299
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,3553
Satış (TL): 51,5380