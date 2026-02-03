Euro ve dolar tırmanışa geçti! İşte 3 Şubat 2026 güncel döviz kuru

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 3 Şubat Salı günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Günlerdir yükselişini istikrarlı şekilde sürdüren dolar ve euro kuru günü yine yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 3 Şubat 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,4544
Satış (TL): 43,5029
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,3438
Satış (TL): 51,4597