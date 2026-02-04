Euro ve dolar vites yükseltti! İşte 4 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 4 Şubat Çarşamba günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Euro ve dolar günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 4 Şubat 2026 güncel döviz kuru...

