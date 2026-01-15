Euro ve dolar yükselişe geçti! İşte 15 Ocak 2026 güncel döviz kuru

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 15 Ocak Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro da günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 15 Ocak 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,1782
Satış (TL): 43,2002
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,3388
Satış (TL): 50,4516