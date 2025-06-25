Euro yatırımcısı dikkat! Kritik eşiğe dayandı: Yeni tahminler geldi

Euro, son günlerde sergilediği güçlü performansla yatırımcıların radarına yeniden girdi. Para birimi, trader ve stratejistlerin aylardır takip ettiği ve "momentumun kilidini açacak" seviye olarak gördüğü 1,17 dolara yaklaşarak önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor.

1,17 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) verilerine göre euro, son üç işlem gününde yüzde 1,6 oranında değer kazanarak 1,17 dolara doğru hızla ilerliyor. Bu seviye, haziran ayında boğa opsiyonlarında en yoğun işlem hacminin gerçekleştiği bölge olarak öne çıkıyor. Piyasa oyuncuları bu eşiğin aşılması halinde, euroda 2020'den bu yana görülmeyen 1,20 dolar seviyesine doğru güçlü bir ivmenin başlayabileceğini düşünüyor.

ANALİSTLERDEN 1,20 TAHMİNİ

HSBC, doların önümüzdeki dönemde zayıflayacağı öngörüsüne dayanarak, euro için yıl sonu tahminini 1,15’ten 1,20 dolara yükseltti. Benzer şekilde, Danske Bank geçen ay 12 aylık tahmininde 1,20 dolar öngörüsünü korurken, Deutsche Bank stratejistleri de bu seviyeye Aralık ayına kadar ulaşılmasını bekliyor.

MAKRO GELİŞMELER EURO'YU DESTEKLİYOR

Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve ABD’den gelen ekonomik verilerin zayıflaması, euroya olan talebi artırıyor. Salı günü İran ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerine açık kapı bırakan temkinli açıklamaları sonrası euro, 1,1641 dolara kadar yükselerek Ekim 2021'den bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü.

PİYASALAR FED VE ECB’Yİ FİYATLIYOR

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 59 baz puan faiz indirimi yapacağı fiyatlanırken, Avrupa Merkez Bankası için bu rakam 25 baz puan ile sınırlı kalıyor. ECB Başekonomisti Philip Lane, enflasyondaki düşüş sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve yüzde 2 hedefine geri dönüşün yakın olduğunu belirterek, euroya güven tazeledi.

Euro’nun 1,17 doların üzerine kalıcı olarak yerleşmesi durumunda, 1,20 dolarlık psikolojik sınırın aşılması çok daha olası hale gelecek. Bu da önümüzdeki aylarda döviz piyasalarında yeni bir denge arayışını beraberinde getirebilir.