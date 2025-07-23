Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Euro yeniden tırmanışa geçti!

ABD'nin bazı bölgelerde ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmasıyla birlikte Avrupa Birliği için aynı şartlar gündeme geldi. Piyasalarda iyimserlik artarken Euro'nun tırmanışı hızlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Euro yeniden tırmanışa geçti!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:31

ABD-Japonya anlaşmasının duyurulmasının ardından ABD ile Avrupa Birliği arasında olası bir ticaret anlaşmasına dair iyimserlik artarken, Euro 1,17 doların üzerinde işlem görerek Ağustos 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Euro yeniden tırmanışa geçti!

Ancak, AB'nin görüşmelerin 1 Ağustos son tarihine kadar durması durumunda karşı önlemler hazırladığı yönündeki haberler arasında, Washington ve Brüksel arasında yenilenen tarife müzakereleri öncesinde yatırımcıların temkinli tutumu devam etti.

Euro yeniden tırmanışa geçti!

Bu arada, piyasalar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın politika kararına ve euro bölgesinin en büyük ekonomilerinden gelecek anlık PMI verilerine odaklanmış durumda. Politika yapıcılar, beklenenden daha yüksek ABD tarifelerinin ve daha güçlü euronun büyüme ve enflasyon üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirirken, 'nin sekiz ardışık faiz indiriminin ardından faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Euro yeniden tırmanışa geçti!

Para piyasaları, Aralık ayına kadar 25 baz puanlık bir faiz indirimini tam olarak fiyatlıyor ve bunun Eylül ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşme olasılığı yaklaşık yüzde 50 seviyesinde.

EURO NE KADAR?

Euro TL kurunda TSİ 15:30'da 47,50 liradan işlem görüyor.

Euro yeniden tırmanışa geçti!

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için çarpıcı tahmin! Filiz Eryılmaz açıkladı: Bu rakamın üzerine çıkmaz
Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi
ETİKETLER
#faiz oranları
#ecb
#Ticaret Anlaşması
#Euro Truck Simulator 2
#Abd-japonya Anlaşması
#Abd-ab Ilişkileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.