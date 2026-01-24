Euro'da yeni rekor! Kritik seviyeyi aştı: İşte 24 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 24 Ocak Cumartesi günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Euro ve dolar hafta sonunda da yükselişine devam ediyor. Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler piyasaları alt üst etti. Euro tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 24 Ocak 2026 güncel döviz kuru...

