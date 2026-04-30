Euroda yön arayışı: ING’den ECB mesajı uyarısı

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, Avrupa Merkez Bankası’na yönelik faiz artışı beklentilerini yeniden öne çıkardı. Ancak ING ekonomisti Francesco Pesole’ye göre bu tablo, euroya güçlü destek vermek için tek başına yeterli değil.
Pesole, ham petrol fiyatlarındaki artışın ECB’nin ilerleyen dönemde faiz artırımı sinyali verme ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor. Fakat piyasalar bu beklentiyi büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Yani euro için artık çıta biraz daha yukarıda.
Piyasalarda, ECB’nin Perşembe günkü toplantıda politika faizini sabit bırakacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Pesole’ye göre euronun değer kazanabilmesi için bankanın daha fazlasını söylemesi gerekiyor.
Özellikle bazı politika yapıcıların faiz artışına hazır olduğuna dair net bir mesaj verilmesi, euro açısından güçlü bir destek yapabilir. Ancak ING ekonomistine göre bu senaryonun gerçekleşme ihtimali düşük.
Ortadoğu kaynaklı jeopolitik riskler de piyasa algısını baskılamayı sürdürüyor. Pesole, petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanmadığı sürece euronun baskı altında kalabileceğine dikkat çekiyor.
ING ekonomisti, “Petrol fiyatları bugün düşüşe geçmediği sürece euronun 1,1600 dolar seviyesine doğru hareket etme riski devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.