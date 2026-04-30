Euroda yön arayışı: ING’den ECB mesajı uyarısı

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, Avrupa Merkez Bankası’na yönelik faiz artışı beklentilerini yeniden öne çıkardı. Ancak ING ekonomisti Francesco Pesole’ye göre bu tablo, euroya güçlü destek vermek için tek başına yeterli değil.

Pesole, ham petrol fiyatlarındaki artışın ECB’nin ilerleyen dönemde faiz artırımı sinyali verme ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor. Fakat piyasalar bu beklentiyi büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Yani euro için artık çıta biraz daha yukarıda.