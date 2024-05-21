Eurodaki ralli faiz mesajı sonrası durdu

21 May 2024 16:24 - Güncelleme : 21 May 2024 16:38

Avrupa Merkez Bankası'nın haziranda yapılacak bir faiz indirimini sürdürmeyeceğine yönelik açılaması euroda bir süredir devam eden yükseliş hareketini destekledi.

BÜYÜK BİR DÜZELTMETİ TETİKLEMİYOR

Societe Generale’dasn yapılan açıklamada Avrupa'da faizlerin haziranda düşeceği ancak temmuzda düşmeyeceği yönündeki sürekli verilen mesajların, eurodaki ralliyi durdurduğu ifade edildi. Ancak bu gelişmenin henüz büyük bir düzeltmeyi tetiklemediğini söylendi.

TÜFE'YE GÖRE BELİRLENECEK

Societe Generale yayınladığı raporda şu ifadeler kullanıldı:

"EUR/USD için 1,09, yakında onu kırmak için yeterince iyi veriler almazsak bir tavan gibi görünüyor, euro için olmasa da, yarın manşet ve çekirdek oranları aşağı çeken güçlü baz etkilerine sahip TÜFE verilerini gören sterlin için daha düşük bir sürüklenme muhtemel hale geliyor”