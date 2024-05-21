Eurodaki ralli faiz mesajı sonrası durdu
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz mesajı eurodaki hızlı yükselişi durdurdu.
Avrupa Merkez Bankası'nın haziranda yapılacak bir faiz indirimini sürdürmeyeceğine yönelik açılaması euroda bir süredir devam eden yükseliş hareketini destekledi.
BÜYÜK BİR DÜZELTMETİ TETİKLEMİYOR
Societe Generale’dasn yapılan açıklamada Avrupa'da faizlerin haziranda düşeceği ancak temmuzda düşmeyeceği yönündeki sürekli verilen mesajların, eurodaki ralliyi durdurduğu ifade edildi. Ancak bu gelişmenin henüz büyük bir düzeltmeyi tetiklemediğini söylendi.
TÜFE'YE GÖRE BELİRLENECEK
Societe Generale yayınladığı raporda şu ifadeler kullanıldı:
"EUR/USD için 1,09, yakında onu kırmak için yeterince iyi veriler almazsak bir tavan gibi görünüyor, euro için olmasa da, yarın manşet ve çekirdek oranları aşağı çeken güçlü baz etkilerine sahip TÜFE verilerini gören sterlin için daha düşük bir sürüklenme muhtemel hale geliyor”