Euronun neden düştüğü belli oldu! Yatırımcılar ECB faiz indirimlerine karşı pozisyon aldı

17 Ekim 2024 12:07 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:10

Avrupa Merkez Bankası'nın, euro bölgesindeki enflasyonun giderek kontrol altına alındığı ve ekonominin durgunlaştığı gerekçesiyle, perşembe günü faiz oranlarını bu yıl üçüncü kez düşürmesi bekleniyor. Yatırımcıların faiz indirimlerini fiyatlaması nedeniyle euro 2 aylık en düşük seviyeye geriledi.

Piyasaların gündeminde bu hafta: TCMB ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile Fed yetkililerinin konuşması öne çıkacak

Piyasaların gündeminde bu hafta: TCMB ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile Fed yetkililerinin konuşması öne çıkacak

Son gelen ekonomik verilerin Avrupa Merkez Bankası​ içindeki dengeleri faiz indirimi lehine çevirmesi bekleniyor. İş faaliyeti ve güven anketleri ile Eylül ayı enflasyon​ verileri beklentilerden biraz düşük geldi. Bugün yapılacak çeyrek puanlık bir indirim, ECB​'nin banka mevduatlarına ödediği faiz oranını yüzde 3,25'e düşürecek ve para piyasaları önümüzdeki mart ayına kadar üç indirimi neredeyse tamamen fiyatlayacak.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GELECEK

ECB gözlemcilerinin çoğu bahara kadar her toplantıda faiz indirimi için zar atıyor. 13 yıl aradan sonra ilk kez üst üste faiz indirimine gidilmesi, avro bölgesi merkez bankasının odak noktasını enflasyonu düşürmekten, iki yıldır ABD'nin çok gerisinde kalan ekonomik büyümeyi korumaya kaydıracak.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde​ da dahil olmak üzere çok sayıda ECB konuşmacısı, bu ay borçlanma maliyetlerinde yeni bir indirimin muhtemel olduğuna işaret ederek, yatırımcıların bu hamleyi tam olarak fiyatlandırmasına yol açtı.

Büyüme ivmesindeki kayıp ve enflasyondaki yavaşlama göz önüne alındığında, ECB'nin önümüzdeki dört toplantının her birinde faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Bugün ECB'den gelecek hamleler hakkında net ipuçları gözleniyor. ECB'nin 17 Ekim toplantısında mevduat faizini 25 baz puan düşürmesi ve Mart ayına kadar her toplantıda 25 baz puanlık indirimlere devam edeceği tahmin edildi.

Nötr faiz oranı, para politikasının ekonomiyi ne soğuttuğu ne de canlandırdığı teorik bir seviye olup yatırımcılar tarafından %2 ile %2,25 aralığında görülmekte.

ENFLASYON DALGASINI KONTROL ALTINA ALDI

Avrupa Merkez Bankası enflasyon dalgasını kontrol altına aldı. Fiyatlar geçen ay sadece %1,8 arttı ve üç yıldır ilk kez bankanın %2 hedefinin altına düştü. Enflasyon bu yılın sonuna kadar %2'nin üzerine çıkabilirken, politika yapıcıların izlediği zaman ufku olan "orta vadede" bu seviyenin etrafında veya biraz daha düşük seviyede seyretmesi bekleniyor.

Yüksek faiz oranları​, yaklaşık iki yıldır zorluk çeken yatırımı ve ekonomik büyümeyi baltaladı. Olağanüstü dayanıklı bir iş gücü piyasası da artık bazı çatlaklar göstermeye başladı. Boş iş oranı (yani boş işlerin toplam işlere oranı) rekor seviyelerden düştü.

Bu durum, ECB içinde çok geç olmadan politikayı gevşetme çağrılarını körükledi. ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, "Büyümedeki olumsuzlukları görmezden gelemeyiz" dedi.

EURO NEDEN DÜŞÜYOR?

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki kritik toplantısı öncesinde faiz oranlarında daha hızlı indirim beklentisi ve yaklaşan ABD başkanlık seçimleri etrafındaki belirsizlik nedeniyle iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Tek para birimi bu ay şu ana kadar yüzde 2'den fazla düşüşle yaklaşık 1,09 dolara geriledi ve bu geçen yılın Eylül ayından bu yana en kötü ay oldu.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ECB faiz kararı toplantısı 17 Ekim 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.