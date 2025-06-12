Euro/TL kurunda yeni rekor! Kritik seviye aşıldı

Euro/TL kuru, 12 Haziran sabah saatlerinde yükselişini hızlandırarak 45,3043 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. ABD dolar fiyatlarının küresel piyasalarda zayıflaması, euro fiyatları açısından yukarı ivmeye neden oldu.
Siyasi gelişmelerden etkilenen ABD dolarındaki küresel değer kaybı sonrası euro fiyatları için yukarı yönlü hareket hızlandı. Euro/TL kuru 45,30 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.
Yaklaşık bir aydır durağan seyreden euro kuru, bu sabah saatlerinde yeniden hareketlendi. İstanbul serbest piyasada euro 44,3020 liradan işlem görürken, dolar kuru 39,1990 lira seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada:
Dolar alış: 39,1970 TL
Dolar satış: 39,1990 TL
Euro alış: 44,3000 TL
Euro satış: 44,3020 TL
Dün kapanışta dolar 39,1850 liradan, euro ise 45,0130 liradan satılmıştı. Bugün euroda yaşanan yükselişle birlikte kur yeni rekor seviyeye ulaşmış oldu.
Uzmanlar, eurodaki yükselişin kısa vadede sürebileceğini ancak kurun seyrinin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerle şekilleneceğine dikkat çekiyor.