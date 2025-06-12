Euro/TL kurunda yeni rekor! Kritik seviye aşıldı

Euro/TL kuru, 12 Haziran sabah saatlerinde yükselişini hızlandırarak 45,3043 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. ABD dolar fiyatlarının küresel piyasalarda zayıflaması, euro fiyatları açısından yukarı ivmeye neden oldu.