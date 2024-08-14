Euro/TL tarihi rekorunu kırdı! Kritik seviyeyi aştı: İşte euro/TL kuru için son durum

14 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:57

İslam Memiş altın fiyatı için son tahminini açıkladı: Her ay yeni bir rekor gelecek! İşte ABD enflasyon verisi öncesi son durum

İslam Memiş altın fiyatı için son tahminini açıkladı: Her ay yeni bir rekor gelecek! İşte ABD enflasyon verisi öncesi son durum

Cevdet Yılmaz enflasyon ve faiz indirimi için konuştu! Yüzde 50'nin altına düşeceği tarihi açıkladı

Cevdet Yılmaz enflasyon ve faiz indirimi için konuştu! Yüzde 50'nin altına düşeceği tarihi açıkladı

Euro/TL kuru çarşamba günü son 24 saat içerisinde yüzde 0,39 artışla 37 lira bandını aştı. Kurun son bir yıldaki artışı yüzde 25,76'ya ulaşırken bir haftalık değişim yukarı yönlü 1,39 oldu. Küresel piyasalarda dolar/euro kuru ise1,095 doların üzerine çıktı.

EURO/TL İÇİN REKOR RAKAM

Euro/TL kuru, ilk kez 37 lira sınırını aşarak haziran ayından bu yana devam eden 36 lira barajını aştı. Bu artışta dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri etkili oldu. ÜFE aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Yatırımcıların Federal Rezerv'in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine olan beklentiler arttı. Pazartesiden bu yana yatırımcılar, Ekim ortasındaki toplantıya kadar Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Öte yandan bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri para piyasalarındaki fiyatlanmaları etkileyecek. Piyasalar ABD'de enflasyonun yüzde 3 olacağı yönünde. FED'in faiz indirimlerine eylül ayında başlaması bekleniyor.

ÜFE'DE YATAY HAREKET

İntegral Yatırım döviz piyasalarını değerlendirdiği bülteninde şu ifadelere yer verdi:

Beklentilerin altında gelen ve ABD ekonomisinde soğumayı ima etmenin yanı sıra Fed’e faiz indirimi için fırsat veren, ABD ÜFE verisi sonrası DolarTL 33,52 seviyesi civarında yatay hareketine devam etti. CDS’teki 276 seviyesinde yatay hareketine devam etti. DXY endeksi 102,6 seviyesine geriledi.

Teknik Analiz: DolarTL 33,52 seviyesini test etmeye devam ediyor. 33,52 direncinin üstünde kapanışlar olması halinde simetirk hedef olan 33,91 direncine doğru alımlar hız kazanabilir.

Destekler: 33,13 / 33,05 / 32,74

Dirençler: 33,52 / 33,62 / 33,91

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 36,46 / 36,32 / 36,04

Dirençler: 36,76 / 36,80 / 37,11