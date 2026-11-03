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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:54

Euroya çifte baskı! ABD seçimleri dolarda dengeleri değiştirebilir

Yüksek petrol fiyatları ve Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişeler euroyu baskı altında tutuyor. ING analisti Francesco Pesole, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadını da kazanmasının doları zayıflatabileceğini ancak bu etkinin kalıcı olmayabileceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Euroya çifte baskı! ABD seçimleri dolarda dengeleri değiştirebilir
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:54

Küresel döviz piyasalarında gözler bir yandan petrol fiyatları ve Avrupa'daki mali risklere, diğer yandan ABD'deki ara seçimlere çevrildi. ING analisti Francesco Pesole'ye göre , son günlerdeki toparlanma çabasına rağmen güçlü bir yükseliş için gerekli desteği bulmakta zorlanıyor.

Özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve 'nın kamu maliyesine ilişkin kaygılar, Avrupa'nın ortak para birimi üzerindeki baskıyı artırıyor. Euro, karşısında yüzde 0,1 yükselerek 1,1202 seviyesine çıktı. Gün içinde 1,1237'yi gören euro, böylece son 11 günün en yüksek seviyesini test etti. Ancak analistlere göre bu hareketin kalıcı bir yükselişe dönüşmesinin önünde önemli engeller bulunuyor.

FRANSA'DAKİ MALİ RİSKLER EUROYU SIKIŞTIRIYOR

ING analisti Pesole, Fransa devlet tahvillerinin pazartesi günü petrol fiyatlarında görülen düşüşten beklenen ölçüde faydalanamadığına dikkat çekti. Pesole'ye göre bu durum, Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizleri arasındaki farkın 150 baz puanın üzerinde kalabileceğini gösteriyor.

İki ülkenin tahvil getirileri arasındaki yüksek fark, yatırımcıların Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişelerini yansıtıyor. Bu tablo da euro üzerindeki risk priminin yüksek kalmasına neden oluyor.

Pesole, ortak para biriminin bu baskıdan kolay kolay kurtulamayacağını düşünüyor. Üstelik petrol fiyatlarındaki geçici düşüşler de yeterli değil. Analiste göre euronun rahatlaması için enerji fiyatlarında kalıcı bir gerilemeyi destekleyecek daha somut gelişmelere ihtiyaç var.

Euroya çifte baskı! ABD seçimleri dolarda dengeleri değiştirebilir

ABD SEÇİMLERİNDE KRİTİK SENARYO: DOLAR ZAYIFLAYABİLİR

Döviz piyasalarının yakından izlediği bir diğer gelişme ise ABD'de salı günü yapılacak ara seçimler. Pesole, Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu kazanması halinde doların satış baskısıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Böyle bir seçim sonucu, ABD'de daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelebileceği beklentisini güçlendirebilir. Bu ihtimalin özellikle yapay zekâ şirketlerinin hisseleri üzerinde olumsuz etki yaratabileceği değerlendiriliyor.

Pesole, teknoloji hisselerinde yaşanabilecek satışların doları da aşağı çekebileceğini ifade etti. Benzer bir etkinin yakın dönemde piyasalarda görüldüğünü de hatırlattı.

BORÇ TAVANI VE SİYASİ ÇIKMAZ ENDİŞESİ

Seçimlerin dolar üzerindeki olası etkisi yalnızca teknoloji hisseleriyle sınırlı değil. Pesole'ye göre Kongre'deki siyasi dengelerin değişmesi, yatırımcıların ABD'nin kamu finansmanı ve borç tavanı konularında yaşayabileceği sorunlara daha fazla odaklanmasına neden olabilir.

Özellikle siyasi karar alma süreçlerinin tıkanması ihtimali, piyasalarda yeni bir belirsizlik kaynağı olarak fiyatlanabilir. Bu nedenle Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, dolar açısından kısa vadeli bir baskı unsuru olarak görülüyor.

DOLARIN ASIL YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK

Buna karşın Pesole, seçim sonuçlarının doların uzun vadeli seyrini tek başına değiştirmesini beklemiyor. Demokratların Kongre'de çoğunluğu sağlaması ABD para birimini zayıflatabilecek bir gelişme olsa da bunun kalıcı ve yapısal bir yön değişikliğine dönüşmesi için yeterli olmayabileceğini vurguluyor.

Analiste göre doların geleceğinde asıl belirleyici unsur, ABD Merkez Bankası'nın () faiz politikasına ilişkin beklentiler olmaya devam edecek. Pesole, ara seçim sonuçlarının Fed'in faiz politikasına yönelik beklentileri doğrudan ve kısa vadede değiştirmesinin öngörülmediğini belirtti.

 

ETİKETLER
#fransa
#Fed
#Dolar
#Euro
#Abd Ara Seçimleri
#Ekonomi
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