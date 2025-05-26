Ev alacaklar dikkat! 11 şehirde satışlar düştü: Dikkat çeken İstanbul ve Silivri detayı

İstanbul’da nisan ayında konut satışları bu yılın en düşük seviyesine indi. Deprem kaygısı ve yüksek faizler alıcıları frenlerken, sahil kentlerinde bile durgunluk yaşandı. Öte yandan İstanbul’un uygun fiyatlı bölgeleri Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçelerine ise ilgi giderek artıyor.

Türkiye genelinde konut satışlarında yukarı yönlü bir seyir yaşanırken, İstanbul bu ivmeye nisan ayında eşlik edemedi. Deprem sonrası oluşan kaygıların etkisi ve yükselen kredi faiz oranları, megakentte satışların düşmesine neden oldu. Nisan ayında İstanbul’da satılan konut sayısı 18 bin 645’e gerileyerek mart ayına göre yüzde 6,3’lük bir düşüş gösterdi. Bu rakam, 2025’in ilk dört ayı içerisinde kaydedilen en düşük satış adedi olarak dikkat çekti.

Sadece İstanbul değil, yaz mevsimi öncesinde hareketlenmesi beklenen sahil bölgelerinde de benzer bir duraksama söz konusu. İstanbul özelinde mart ayında 19 bin 820 olarak kaydedilen satış rakamı, nisan itibarıyla 1.175 adet azaldı. 2025’in ilk dört ayında İstanbul'da aylık ortalama satış 19 bin 181 olarak gerçekleşti.

BAZI İLÇELERDE HAREKETLİLİK

İstanbul'un 39 ilçesinden sadece 13’ünde konut satışlarında artış yaşandı. Özellikle metrekare fiyatlarının il ortalamasının altında olduğu ilçeler öne çıktı. Silivri’de mart ayında 471 olan konut satışı, nisanda 483’e yükseldi. Arnavutköy’de 339’dan 398’e, Çatalca’da ise 40’tan 67’ye çıkan satış rakamları, bu bölgelerdeki ilginin arttığını gösteriyor.

ESENYURT LİDERLİĞİNİ KORUDU AMA DÜŞÜŞ VAR

Konut satışlarının en yüksek olduğu ilçe yine Esenyurt oldu. Ancak burada da gerileme görüldü. Mart ayında 2.541 konut satılan ilçede, nisan ayında bu sayı 2.478’e düştü. Esenyurt’un ardından en çok konut satışı gerçekleşen ilçeler 959 ile Başakşehir, 845 ile Pendik ve 749 ile Kadıköy oldu. En düşük satış ise 27 konutla Adalar’da kaydedildi. Şile, Beykoz ve Çatalca da satış sayısı düşük olan diğer ilçeler arasında yer aldı.

SAHİL KENTLERİNDE DE DURGUNLUK

İstanbul dışında da dikkat çeken bir yavaşlama yaşandı. TÜİK verilerine göre nisan ayında konut satışlarının düştüğü 11 il arasında İzmir, Antalya, Muğla ve Yalova gibi sahil şehirleri de bulunuyor. Özellikle turizm sezonu öncesinde bu bölgelerdeki düşüş, piyasadaki duraksamanın daha geniş çaplı olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında İzmir’de 499, Antalya’da 451 ve Muğla’da 275 adet daha az konut satıldı.

YÜKSEK FAİZ ALIMLARI ZORLUYOR

Satışlardaki bu gerilemenin bir diğer temel sebebi ise konut kredisi faizlerindeki artış. Sektör yetkililerine göre faiz oranları yüzde 3,09 seviyesine ulaştı. Bu oranla 1 milyon TL tutarında kullanılan bir konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 3,8 milyon TL’yi buluyor. Bu durum, konut alıcılarının finansmana erişimini zorlaştırıyor. BDDK verileri de bu tabloyu doğruluyor: Konut kredisi hacmi son haftalarda yavaşlayarak 569,42 milyar TL’ye yükseldi. Bu da krediye olan talebin giderek azaldığını gösteriyor.