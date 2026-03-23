Ev alacaklar dikkat! Emlak sektöründe isyan: 81 ilde ekranlar karardı!

Tüm Emlak Danışmanları Birliği olarak sayfa karartmayla başlanılan kampanyaya ilerleyen süreçte Ankara'ya kadar, 81 il başkanıyla birlikte yürüyüş şeklinde eylemle devam ettirmeyi planladıklarını ifade eden Köksal, "Ayrıca bir ay kapatma planı da yapıyoruz. Biz sahipsiz değiliz. Gayrimenkul sektörü sahipsiz değil. Sektörümüz için mücadele ediyoruz. 40 bin liralık harç meselesine gelince; bu harç bir günde çıkmadı. Mecliste günlerce konuşuldu. Peki bizim vekillerimiz neredeydi? Neden bizim haberimiz olmadı? Bu harç mecliste görüşüldü, onaylandı ve Resmî Gazete'de yayımlandı. Biz ancak yayımlandıktan sonra haberdar olduk. Bu süreçte ne yapabiliriz diye düşündük ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımak için siyasi partilerle görüşmeye başladık. Süreç başlatıldı ve sonucu bekliyoruz. Ancak biz bu parayı ocak ayında ödemek zorunda kaldık. Ben ödedim ama ödeyemeyen birçok meslektaşım var" ifadelerini kullandı.

