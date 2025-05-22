Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

2025 yılında Türkiye'de konut kredisi kullanımı, faiz oranlarındaki düşüş ve devlet destekli programların etkisiyle artış gösterdi. Peki hangi banka ne kadar faizle konut kredisi kullandırıyor? En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte detaylar
2025 yılı itibarıyla Türkiye'de konut kredisi kullanımı, faiz oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik koşulların etkisiyle önemli ölçüde artış gösterdi. Nisan 2025'te Türkiye genelinde konut satışları yüzde 57 artarak 118.359 adede ulaşmıştır. Bu satışların yüzde 15'i konut kredisi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 9 seviyesindeydi.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk 4 ayında kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları ise şöyle:
-Ocak 2025: 16 bin 726 adet
-Şubat 2025: 16 bin 778 adet
-Mart 2025: 18 bin 225 adet
-Nisan 2025: 17 bin 465 adet
Halkbank Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 2,59
Aylık taksit: 27.163 TL
Toplam ödeme: 3.277.109 TL
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 2,59
Aylık taksit: 27.163 TL
Toplam ödeme: 3.277.109 TL
QNB Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 2,94
Aylık taksit: 30.337 TL
Toplam ödeme: 3.656.801 TL
Ziraat Katılım Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,09
Aylık taksit: 31.723 TL
Toplam ödeme: 3.823.122 TL
İş Bankası Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,10
Aylık taksit: 31.816 TL
Toplam ödeme: 3.835.460 TL
Akbank Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,10
Aylık taksit: 31.816 TL
Toplam ödeme: 3.837.260 TL
Vakıf Katılım Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,10
Aylık taksit: 31.816 TL
Toplam ödeme: 3.837.260 TL
TEB Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,15
Aylık taksit: 32.281 TL
Toplam ödeme: 3.890.195 TL
Garanti BBVA Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,15
Aylık taksit: 32.281 TL
Toplam ödeme: 3.905.167 TL
Yapı Kredi Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,37
Aylık taksit: 34.343 TL
Toplam ödeme: 4.139.912 TL
DenizBank Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,51
Aylık taksit: 35.668 TL
Toplam ödeme: 4.297.729 TL
Vakıfbank Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,69
Aylık taksit: 37.383 TL
Toplam ödeme: 4.503.561 TL
ING Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,74
Aylık taksit: 37.862 TL
Toplam ödeme: 4.560.342 TL
ICBC Turkey Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 4,17
Aylık taksit: 42.012 TL
Toplam ödeme: 5.059.009 TL