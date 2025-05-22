Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

2025 yılında Türkiye'de konut kredisi kullanımı, faiz oranlarındaki düşüş ve devlet destekli programların etkisiyle artış gösterdi. Peki hangi banka ne kadar faizle konut kredisi kullandırıyor? En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte detaylar

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de konut kredisi kullanımı, faiz oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik koşulların etkisiyle önemli ölçüde artış gösterdi. Nisan 2025'te Türkiye genelinde konut satışları yüzde 57 artarak 118.359 adede ulaşmıştır. Bu satışların yüzde 15'i konut kredisi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 9 seviyesindeydi.

KREDİYLE KONUT SATIŞI ARTIYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk 4 ayında kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları ise şöyle:

-Ocak 2025: 16 bin 726 adet

-Şubat 2025: 16 bin 778 adet

-Mart 2025: 18 bin 225 adet

-Nisan 2025: 17 bin 465 adet



1 MİLYON LİRA KREDİ ÇEKİNCE NE KADAR FAİZ VE GERİ ÖDEME ÇIKAR?

İŞTE BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 2,59

Aylık taksit: 27.163 TL

Toplam ödeme: 3.277.109 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 2,59

Aylık taksit: 27.163 TL

Toplam ödeme: 3.277.109 TL

QNB Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 2,94

Aylık taksit: 30.337 TL

Toplam ödeme: 3.656.801 TL



Ziraat Katılım Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,09

Aylık taksit: 31.723 TL

Toplam ödeme: 3.823.122 TL

İş Bankası Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,10

Aylık taksit: 31.816 TL

Toplam ödeme: 3.835.460 TL

Akbank Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,10

Aylık taksit: 31.816 TL

Toplam ödeme: 3.837.260 TL

Vakıf Katılım Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,10

Aylık taksit: 31.816 TL

Toplam ödeme: 3.837.260 TL

TEB Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,15

Aylık taksit: 32.281 TL

Toplam ödeme: 3.890.195 TL

Garanti BBVA Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,15

Aylık taksit: 32.281 TL

Toplam ödeme: 3.905.167 TL

Yapı Kredi Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,37

Aylık taksit: 34.343 TL

Toplam ödeme: 4.139.912 TL

DenizBank Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,51

Aylık taksit: 35.668 TL

Toplam ödeme: 4.297.729 TL

Vakıfbank Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,69

Aylık taksit: 37.383 TL

Toplam ödeme: 4.503.561 TL

ING Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 3,74

Aylık taksit: 37.862 TL

Toplam ödeme: 4.560.342 TL

ICBC Turkey Konut Kredisi

Faiz oranı: yüzde 4,17

Aylık taksit: 42.012 TL

Toplam ödeme: 5.059.009 TL