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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

2025 yılında Türkiye'de konut kredisi kullanımı, faiz oranlarındaki düşüş ve devlet destekli programların etkisiyle artış gösterdi. Peki hangi banka ne kadar faizle konut kredisi kullandırıyor? En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte detaylar

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Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 15:19

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de konut kredisi kullanımı, faiz oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik koşulların etkisiyle önemli ölçüde artış gösterdi. Nisan 2025'te Türkiye genelinde konut satışları yüzde 57 artarak 118.359 adede ulaşmıştır. Bu satışların yüzde 15'i konut kredisi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 9 seviyesindeydi.

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

KREDİYLE KONUT SATIŞI ARTIYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk 4 ayında kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları ise şöyle:

-Ocak 2025: 16 bin 726 adet

-Şubat 2025: 16 bin 778 adet

-Mart 2025: 18 bin 225 adet

-Nisan 2025: 17 bin 465 adet

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka


1 MİLYON LİRA KREDİ ÇEKİNCE NE KADAR FAİZ VE GERİ ÖDEME ÇIKAR?

İŞTE BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 2,59
Aylık taksit: 27.163 TL
Toplam ödeme: 3.277.109 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

Ziraat Bankası Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 2,59
Aylık taksit: 27.163 TL
Toplam ödeme: 3.277.109 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

QNB Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 2,94
Aylık taksit: 30.337 TL
Toplam ödeme: 3.656.801 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka


Ziraat Katılım Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,09
Aylık taksit: 31.723 TL
Toplam ödeme: 3.823.122 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

İş Bankası Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,10
Aylık taksit: 31.816 TL
Toplam ödeme: 3.835.460 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

Akbank Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,10
Aylık taksit: 31.816 TL
Toplam ödeme: 3.837.260 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

Vakıf Katılım Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,10
Aylık taksit: 31.816 TL
Toplam ödeme: 3.837.260 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

TEB Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,15
Aylık taksit: 32.281 TL
Toplam ödeme: 3.890.195 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

Garanti BBVA Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,15
Aylık taksit: 32.281 TL
Toplam ödeme: 3.905.167 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

Yapı Kredi Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,37
Aylık taksit: 34.343 TL
Toplam ödeme: 4.139.912 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

DenizBank Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,51
Aylık taksit: 35.668 TL
Toplam ödeme: 4.297.729 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

Vakıfbank Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,69
Aylık taksit: 37.383 TL
Toplam ödeme: 4.503.561 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

ING Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 3,74
Aylık taksit: 37.862 TL
Toplam ödeme: 4.560.342 TL

Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi veren banka

ICBC Turkey Konut Kredisi
Faiz oranı: yüzde 4,17
Aylık taksit: 42.012 TL
Toplam ödeme: 5.059.009 TL

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