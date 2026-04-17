Ev alacaklar dikkat! İşte metrekaresi 25 bin liranın altındaki şehirler

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 09:28
17.04.2026
saat ikonu 09:37
konut fiyatları enflasyonu

Türkiye genelinde konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalarak reel kayıp yaşatsa da, 16 şehirde durum farklı.
 

konut piyasasında Mart 2026 verileri

İstanbul, Ankara ve Antalya’da fiyatlar %40 barajını zorlarken; bazı iller düşük fiyatlarına rağmen yatırımcısına en yüksek primi sundu. İşte konut piyasasında Mart 2026 verileri...

Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık artış

Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık artış %26,4 oldu. Bu oran %30,87 olan yıllık TÜFE’nin altında kaldı ve konutta reel gerileme devam etti. 

16 büyükşehir, enflasyonu

Ancak iller bazında bakıldığında 16 büyükşehir, enflasyonun üzerinde prim yaparak yatırımcısına reel getiri sundu. Martta en yüksek metrekare satış fiyatı 65 bin TL’yi aşarken, 3 ilde fiyat artışı %40’ın üzerinde gerçekleşti. 3 büyükşehir ise yüksek fiyat artışına rağmen 25 bin TL barajının altında kaldı.

 

konut, reel anlamda değer kaybı

Türkiye’de hane halkının altından sonra ikinci yatırım tercihi olan konut, reel anlamda değer kaybını sürdürdü. 
 

Konut Fiyat Endeksi

TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta aylık bazda yüzde 2 arttı. Yıllık yükseliş yüzde 26,4 oldu. Bu oran %30,87 olan yıllık TÜFE’nin altında kaldı ve konut fiyatlarında reel gerileme devam etti.

yatırımcısına reel getiri

İller bazında bakıldığında ise bazı şehirlerin enflasyonun üzerinde prim yaptığı ve yatırımcısına reel getiri sunduğu görüldü.
 

ENFLASYONU YENEN İLLER

ENFLASYONU YENEN İLLER

İşlem hacminin yüksek olduğu “büyükşehir” statüsündeki illere bakıldığında, Endeksa verilerine göre, 16 ilde yıllık fiyat artışları enflasyondan daha yüksek oranda gerçekleşti.
 

Mart 2026 metrekare satış fiyatları

Mart 2026 metrekare satış fiyatları ve son 1 yıllık değer atışları baz alındığında bu iller şöyle sıralanıyor:
 

Şehir    M2 Fiyatı (TL)    Değişim Oranı (%)

Şehir    M2 Fiyatı (TL)    Değişim Oranı (%)
İstanbul    62.204    40,53
Antalya    52.011    40,44
 

Mart 2026 metrekare satış fiyatları

Şehir    M2 Fiyatı (TL)    Değişim Oranı (%)

Muğla    65.607    40,20
Ankara    36.561    39,83
Ordu    35.648    35,94
 

Mart 2026 metrekare satış fiyatları

Şehir    M2 Fiyatı (TL)    Değişim Oranı (%)

Denizli    37.317    35,81
Erzurum    24.154    34,96
Samsun    34.457    34,45
 

Mart 2026 metrekare satış fiyatları

Adana    30.609    34,20
Kocaeli    38.669    33,76
Kayseri    21.941    33,33
 

metrekare fiyatı

Şehir    M2 Fiyatı (TL)    Değişim Oranı (%)

Trabzon    31.933    32,77
Van    30.106    32,65
İzmir    47.746    31,89
Diyarbakır    32.233    31,23
Mardin    22.113    30,90
 

Metrekare satış bedeli

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

Metrekare satış bedeli 50 bin TL’nin üzerinde bulunan İstanbul, Antalya ve Muğla; pahalı fiyatlara rağmen son 1 yıllık süreçte artışta %40 barajını geçen 3 il olarak öne çıktı.
 

enflasyona karış koruma

-3 büyükşehir arasında yer alan başkent Ankara da %40’a yakın yıllık ortalama primle, enflasyona karış koruma sağladı.
 

fiyat artışı enflasyonu

-İzmir’de fiyat artışı enflasyonun üzerinde gerçekleşse de bu artış oldukça sınırlı kaldı.
 

büyükşehirler fiyat artış oranı

FİYATI DÜŞÜK İLLER HANGİLERİ?

-Listedeki büyükşehirler fiyat artış oranında enflasyonu yenmelerine rağmen; Kayseri, Erzurum, Mardin gibi illerde metrekare satış bedellerinin 25 bin TL altında kalması dikkat çekti.
 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri

-Listenin son sıralarında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri yer aldı.
 

