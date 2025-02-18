Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Son haftalarda faiz oranlarında bir miktar gerileme gözlemlense de, Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Şubat ayına dair enflasyon tahminlerinin yükselmesi, faizlerdeki düşüş eğilimini yavaşlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz politikası konusunda temkinli bir duruş sergileyerek, riskleri göz önünde bulunduracağını ve tedbirli hareket edeceğini belirtti.



Bu süreçte bankalar, mevcut belirsizlikler karşısında faiz oranlarını sabit tutarak "bekle-gör" stratejisini sürdürüyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi azalırken, özellikle kredi faizlerinde ani değişimler yerine dengeli bir seyir izleniyor.

KONUT KREDİLERİNE TALEP ARTIYOR

Faizlerdeki dalgalanmaya rağmen konut kredisi hacmindeki büyüme dikkat çekiyor. 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında konut kredisi hacmi yaklaşık 2,5 milyar TL artarak 526 milyar TL seviyesine ulaştı. 2025 yılının ilk ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,7 oranında artış gösterdi. Ancak, Aralık 2024 ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 47,2’lik bir düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde konut satışlarının en yüksek olduğu şehir İstanbul oldu. Ocak ayında 18 bin 912 konut satışıyla İstanbul, diğer illere kıyasla en fazla talebin yaşandığı bölge olarak öne çıktı.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.608.998 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.563.227 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 30.153,60 TL

Toplam Ödeme: 3.636.682 TL

ING

Faiz Oranı: %3,14

Aylık Taksit: 32.187,84 TL

Toplam Ödeme: 3.884.300 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.455.939 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.181.758 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.490.828 TL