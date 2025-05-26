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 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor, ilk kez İstanbul'da denenecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektöründe ezberleri bozacak iki önemli projeyi hayata geçiriyor. “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” ve “Değer Bilgi Merkezi” uygulamasıyla Türkiye, dijital taşınmaz yönetiminde yeni bir döneme giriyor.

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Ev alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor, ilk kez İstanbul'da denenecek
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 10:53

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçişiyor. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.

Ev alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor, ilk kez İstanbul'da denenecek

Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ile şehirler dijital ortamda detaylı şekilde modellenerek; imar, afet yönetimi ve şehir planlamasında daha isabetli kararlar alınabilecek.
Değer Bilgi Merkezi ise Türkiye genelindeki tüm taşınmazların değerlerini şeffaf ve erişilebilir bir sistemle sunacak. Bu sayede gayrimenkul alım-satım ve yatırım süreçleri daha adil ve doğru verilerle yürütülecek. Her iki proje de tapu işlemlerinde güvenilirliği artırmayı, piyasa şeffaflığını sağlamayı ve yatırımcılara yol göstermeyi amaçlıyor.

Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

İLK KEZ İSTANBUL'DA UYGULANACAK

'Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da, 2027 yılı ortasına kadar da 81 ilde devreye alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek, "Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar bir çok alana altlık oluşturacak" dedi.

Ev alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor, ilk kez İstanbul'da denenecek

DEĞER HARİTALARI ÇIKARILACAK

'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.

Ev alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor, ilk kez İstanbul'da denenecek


Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirilmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak. Bu altyapı ile Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden erişebilecek.

Ev alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor, ilk kez İstanbul'da denenecek

ŞEHİRLERİN DİJİTAL İKİZLERİ OLUŞTURULACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" kapsamında şehirlerin dijital ikizlerini oluşturuyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor.

Ev alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor, ilk kez İstanbul'da denenecek

Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor. Binaya ilişkin tüm bilgilere tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.

Parsel-bina-bağımsız bölüm-adres-plan ilişkisinin kurulacağı bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri sağlayacak. Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak.

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