Ev alacaklara iyi haber: Konut kredisinde ilk faiz indirimi geldi!

Uzun zamandır beklenen düşük faizli konut kredilerine erişimin önü açılmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimine müteakip olarak kamu bankası olan Ziraat, konut kredisinde indirime gitti. Banka yüzde 2.99 olarak uyguladığı konut kredisi faiz oranını yüzde 2.69'a indirdi.

FAİZİN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın ilerleyen aylarda politika faizinde yapacağı indirimler mevduat faizi, konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirim olarak yansıyacak.

ÖDEMELER ARASINDA FAİZ FARKI

Yüzde 2.69 oranından çekilen 1 milyon liralık 120 ay vadeli konut kredisinde aylık ödeme 28 bin 60 lira oluyor. 120 ayında sonunda 1 milyona karşılık toplam ödeme tutarı 3 milyon 367 bin 200 lira oluyor. Yüzde 2.99 oranından aynı şartlarda kredi çekilseydi aylık ödemesi 30 bin 797 lira olacak ve toplam geri ödemesi 3 milyon 695 bin 640 liraya yükselecekti. Faizin yüzde 2.69'a düşmesiyle birlikte kredi çeken kişi 328 bin 440 lira daha az ödeme yapmış olacak.

KONUT KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞERSE NE OLUR?

Faizlerin düşük seyrettiği yıllarda yüzde 0.99 oranından konut kredisi kullandırılıyordu. Faizlerin ilerleyen yıllarda yüzde 1 ve altı seviyelerinde gerçekleşmesi halinde 1 milyon lira kredinin yüzde 0.99 faiz oranıyla 120 ayda aylık taksit tutarı 14 bin 277 lira, toplam geri ödemesi de 1 milyon 707 bin lira seviyesinde gerçekleşecek.

YÜZDE 0.69'LA KREDİ ÇEKENLER VAR

Yaklaşık 5 yıl önce yapılan konut kredisi kampanyasıyla yüzde 0.69 faiz oranıyla kredi kullananlar bulunuyor ve kredilerini ödemeye devam ediyorlar. 5 yıl önce konut fiyatları şu ankinden çok daha düşük fiyatlardaydı. İstanbul'da 3+1, yeni yapı, site içindeki evlerin fiyatları ortalama olarak 500-700 bin lira arasında değişiyordu. Konutun tamamına yani 500 bin lirasına kredi kullanan birinin yüzde 0.69 faiz oranıyla 120 ay vadede aylık ödemesi 6 bin 140 lira oluyor, toplam geri ödemesi de 736 bin 800 lira oluyordu.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Toplam Ödeme: 3.604.785 TL

Aylık Taksit: 29.879 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %2,99

Toplam Ödeme: 3.727.169 TL

Aylık Taksit: 30.798 TL

QNB

Faiz Oranı: %3,09

Toplam Ödeme: 3.823.083 TL

Aylık Taksit: 31.723 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,1

Toplam Ödeme: 3.835.460 TL

Aylık Taksit: 31.816 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,15

Toplam Ödeme: 3.890.195 TL

Aylık Taksit: 32.281 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %3,23

Toplam Ödeme: 3.980.928 TL

Aylık Taksit: 33.028 TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Toplam Ödeme: 4.560.342 TL

Aylık Taksit: 37.862 TL