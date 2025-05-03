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 | İrem Çınar

Ev alacaklara kötü haber! Tapuya yüzde 200'e varan zam: Resmi Gazete’de yayımlandı

1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile gayrimenkul alımlarında ödenen döner sermaye ücretine zam geldi. Buna göre; ev, arsa ya da tarla satın alan vatandaşlar için döner sermaye bedeli 3.549 liradan 5.324 liraya çıktı. Yeni ücretler 1 Mayıs itibarıyla geçerli olacak.

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Ev alacaklara kötü haber! Tapuya yüzde 200'e varan zam: Resmi Gazete’de yayımlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 13:13

1 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tapuda işlem yapanları yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında alınan döner sermaye hizmet bedeli kalemlerinde artışlar yapıldı.

DÖNER SERMAYE BEDELİ YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeye göre, tapu işlemleri sırasında alınan döner sermaye bedeli 3.549 TL'den 5.324 TL'ye çıkarıldı. Böylece yıl başında yapılan yüzde 44'lük artışa ek olarak ikinci bir zamla birlikte yıllık toplam artış yüzde 116’ya ulaştı.

Ev alacaklara kötü haber! Tapuya yüzde 200'e varan zam: Resmi Gazete’de yayımlandı

GÖSTERGE ÜCRETİ DE YÜKSELDİ

Tapu döner sermaye göstergesi de güncellendi. Daha önce 1.183 TL olan gösterge ücreti, 1 Mayıs itibarıyla 1.774 TL’ye yükseltildi. Bu ücret şehir merkezlerinde 3 kat, diğer bölgelerde ise 2 ila 2,5 kat olarak uygulanıyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DAN ÖRNEK

Örneğin, İstanbul Maltepe ya da Ankara Keçiören gibi merkezi ilçelerde bir konut alan vatandaş, tapu harcına ek olarak artık 5.324 TL döner sermaye bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu ücret, gayrimenkulün değerinden bağımsız olarak sabit şekilde uygulanıyor.

Ev alacaklara kötü haber! Tapuya yüzde 200'e varan zam: Resmi Gazete’de yayımlandı

YABANCILARA VE KURUMLARA DAHA YÜKSEK ARTIŞ

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’den gayrimenkul alırken ödeyeceği döner sermaye bedeline ise yüzde 200 zam yapıldı. Böylece yabancılar için yıllık toplam artış oranı yüzde 332’ye çıktı. Aynı şekilde belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin yapacağı tapu sorgu işlemleri için ödeyeceği döner sermaye bedellerinde de yüzde 200’lük bir artış gerçekleşti.

Yeni ücretlendirme, 1 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ev alacaklara kötü haber! Tapuya yüzde 200'e varan zam: Resmi Gazete’de yayımlandı
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Sıkça Sorulan Sorular

Tapuda önce para mı imza mı?
Tapuda para verilme zamanı, genellikle emlak satışı işlemi sırasında ödeme yöntemi ve satıcı ile alıcının anlaşmasına göre değişebilir. Önce para mı tapu mu sorusuna gelirsek genellikle önce tapu teslimi yapılır. Tapu teslimi yapıldıktan sonra para ödenir.
ETİKETLER
#resmi gazete
#tapu harcı
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#Ekonomi
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