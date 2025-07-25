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 | Bengü Sarıkuş

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

2025’in ilk yarısında konut satışları geçen yıla göre yüzde 26,9 arttı. Faiz indirimiyle birlikte kredili satışların yeniden artması bekleniyor. Esenyurt, Pendik ve Başakşehir gibi konut arzı yüksek ilçeler en çok tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor. İşte en çok ve en az konut satılan ilçeler...

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Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 12:18

’de yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan , yüksek faiz ortamına rağmen bu yılın ilk yarısında da rağbet görmeye devam etti. TÜİK verilerine göre konut satışları Ocak-Haziran 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,90 oranında artarak 691 bin 893 adede ulaştı.

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞMÜŞTÜ

Yüksek faiz ortamı son yıllarda konut satışları içinde ipotekli (kredili) işlemlerin yüzde 10’nun da altına gerilemesini beraberinde getirmişti. Son olarak haziranda ipotekli satışların payı yüzde 13,4 oldu.

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

Geçmişte faizler düşükken kredili satışlar %35’lere kadar yükselmişti. Kredi oranlarındaki indirimlerle birlikte finansmanın ucuzlayacağı, alım gücünün artacağı ve ipotekli satışların canlanacağı beklentisi de piyasada yükselmeye başladı.

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

KONUTTA REEL DÜŞÜŞ AZALIYOR

Bu arada konut fiyatlarında aylardır devam eden reel düşüş marjı da oldukça daraldı. Haziran ayında açıklanan TCMB konut fiyat endeksi verilerine göre, son 1 yıllık dönemde %-1,7 reel değer kaybı yaşadı. Ancak bu kayıp, önceki aylara göre oldukça sınırlı bir düşüşe işaret etti. Gelecek aylarda ise konutta enflasyonun üzerinde fiyat artışları, yani reel getiri bekleniyor.

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

İSTANBUL ZİRVEDE YER ALIYOR

Konut piyasasında (haziran verilerine göre) , %16,40 ile en yüksek ağılığa sahip il olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların da ilk tercihleri arasında İstanbul öne çıkıyor.

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

Sektör temsilcileri, İstanbul’un ilçeleri arasında çok farklı dinamiklerin öne çıktığını aktararak, en fazla ve en az rağbet gören ilçeler, merkezi konuma ve kira çarpanlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

SATIŞLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İLÇE

İlk 6 aylık dönemde İstanbul’da konut satışı en fazla olan 10 ilçe şöyle sıralanıyor:

1-Esenyurt: 14 bin 242

2-Başakşehir: 5 bin 207

3-Pendik: 5 bin 361

4-Bahçelievler: 5 bin 117

5-Beylikdüzü: 4 bin 817

6-Kartal: 4 bin 582

7-Kadıköy: 4 bin 518

8-Maltepe: 4 bin 116

9-Ümraniye: 4 bin 76

10-Küçükçekmece: 3 bin 733

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

SATIŞLARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İLÇE

Yine 2025’in ilk yarısında İstanbul’da konut satışı en düşük olan 10 ilçe ise şöyle:

1-Adalar: 142

2-Çatalca: 309

3-Beykoz: 449

4-Şile: 550

5-Beyoğlu: 983

6-Sarıyer: Bin 108

7-Beşiktaş: Bin 481

8-Bayrampaşa: Bin 440

9-Esenler: Bin 594

10-Güngören: Bin 914

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

İŞTE İSTANBUL'DA KONUT PİYASASI ANALİZİ

-Satışların en yüksek olduğu ilçelerin 5’i Anadolu, 5’i de Avrupa yakasında yer alıyor.

-Konut arzının daha yüksek olduğu ve metrekare bazında fiyatların en düşük olduğu Esenyurt, ilçe bazında satışlarda açık ara öne gidiyor.

-Yine konut arzı yüksek Başakşehir, Pendik ve Beylikdüzü de en çok talep gören ilçeler arasında…

Ev alacakların ilk tercihi oldu! İşte konut satışında zirvedeki ilçeler

-Kadıköy, metrekare bazında pahalı olmasına rağmen hızlı kentsel dönüşümle artan konut arzı ve yüksek kira getirisi ile İstanbul’da en fazla rağbet gören ilçeler listesinde…

-En düşük satışlarda, İstanbul’un dış çeperinde yer alan, merkeze uzak Adalar, Çatalca, Beykoz, Şile gibi ilçeler dikkat çekiyor.

-Merkezi konumda bulunan Beyoğlu ve Beşiktaş ile birlikte Sarıyer ilçesi ise, yüksek fiyatlar ve kısıtlı konut arzı ile “konut satışları düşük ilçeler” arasında konumlanıyor.

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#türkiye
#konut
#emlak
#konut fiyatları
#İstanbul
#İpotek
#Ekonomi
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