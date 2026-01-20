Ev alıp satacaklar dikkat... 1 Mayıs’tan itibaren zorunlu oluyor! Kritik nakit ödeme detayı

"Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak. Belirlenmiş bankalarda hesap açılacak, para orada bloke edilecek. Alınan bir referans numarasıyla e-Devlet üzerinden müracaatla vatandaşlarımız tapu dairesinde işlemleri başlatacak. İşlem bittiğinde de tapu dairesinin izniyle para satıcının hesabına geçmiş olacak. Satışta oluşabilecek olumsuz durumlarda para tekrar güvenli şekilde gayrimenkul sahibinin hesabında kalmaya ve korunmaya devam edilecek."

Taylan, sisteme ilişkin emlakçılara yönelik bilgilendirme ve teknik çalışmalar gerçekleştirecekleri bilgisini vererek, banka ve tapu dairelerinin teknik işlevselliğinin ve altyapılarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.