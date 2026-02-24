Menü Kapat
Ev almak için doğru zaman mı? Ekonomist Sefer Humar'dan ezber bozan uyarı!

Şubat 24, 2026 16:52
1
ev alma zamanı

Ekonomide dalgalanmaların yoğun yaşandığı bu dönemde yatırımcılar kararsız kalıyor. Mevduat faizleri %40 seviyesinde seyrediyor. Dolar 43,50 TL, Euro ise 51,80 TL bandında bulunuyor. 

2
Altın ve gümüşte ralli

Altın ve gümüşte ralli, bazı hisse senetlerinde güçlü yükselişler ve yüksek getirili yatırım fonları gündemde. Peki bu ortamda konut almak doğru bir adım mı? Ekonomist Sefer Humar, gayrimenkulün temel bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi ve yatırımcıları risklere karşı uyardı.

3
döviz ve altın

Son yıllarda döviz ve altın tarihi zirvelerini test ederken, borsa dönemsel olarak yüksek primler yaptı ve yatırım fonları ciddi getiriler sağladı. Ancak sıkı para politikası ve yüksek kredi faizleri, gayrimenkul piyasasında belirgin bir yavaşlamaya yol açtı.
 

4
Ekonomist Sefer Humar

Ekonomist Sefer Humar’a göre, bugün dolar ve euro bazında konut fiyatları birçok bölgede geçmiş zirvelerin altında seyrediyor. Humar, "TL bazında fiyatlar artmış gibi görünse de döviz bazında aynı hızla yükselmedi. Bu tablo, gayrimenkulün göreli olarak baskılandığını gösteriyor" dedi.
 

5
konut satışı

PAZARLIK ARTACAK

Kredi faizlerinin yüksek olmasının, nakit alıcılara avantaj sağladığını belirten Humar, "Bugün birçok projede ve ikinci el piyasasında %10, %15 hatta bazı durumlarda %20’ye varan nakit indirim fırsatları var" şeklinde konuştu.
 

6
konut indirim

Örneğin 6 milyon TL talep edilen bir konut, 5–5,2 milyon TL bandında alınabiliyor. Bu indirimler, yatırımcıya kısa vadeli yatırımlarda elde edilecek getirinin önceden fiyatın içine yerleştirilmesi anlamına geliyor.
 

7
YATIRIMIN ÖTESİNDE İHTİYAÇ

YATIRIMIN ÖTESİNDE İHTİYAÇ

Humar, konutun yalnızca yatırım aracı olmadığını, barınma ihtiyacını karşıladığını vurguladı. Humar, kira fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde, kendi mülküne sahip olmanın finansal güvenlik ve psikolojik istikrar sağladığını belirtti.
 

8
kira ödeyen bir hane

Humar, "Örneğin aylık 30–40 bin TL kira ödeyen bir hane, yılda 360–480 bin TL ödemiş oluyor. Kendi evine sahip olmak, bu ciddi servet transferini durdurur" dedi.
 

9
TİCARİ GAYRİMENKUL

TİCARİ GAYRİMENKUL NEDEN CAZİP?

Ticari mülklerde ise durumun daha avantajlı olduğunun altını çizen Ekonomist Humar, "Döviz bazlı kira sözleşmeleri ve düzenli nakit akışı, yatırımcılara öngörülebilir gelir sunuyor. Yüksek faiz nedeniyle satışta bekleyen mülklerin sayısı artarken, nakit alıcı fiyat belirleyen taraf haline geliyor" dedi.
 

10
ENFLASYON KALKANI KONUT

ENFLASYON KALKANI KONUT

Sefer Humar, "Altın, hisse ve fon getirileri dikkat çekici olabilir ancak finansal piyasalar dalgalıdır. Gayrimenkul ise reel bir varlıktır, arzı sınırlıdır, enflasyona karşı koruma sağlar ve temel bir ihtiyacı karşılar" diyerek gayrimenkulün aynı anda birden çok ihtiyaca hitap ettiğini söyledi.
 

11
BELİRSİZLİK EN İYİ ALIM DÖNEMİ

BELİRSİZLİK EN İYİ ALIM DÖNEMİ

Belirsizlik dönemlerinde çoğu yatırımcı beklemeyi tercih ederken, tarihsel olarak en güçlü alım fırsatlarının talebin zayıf olduğu dönemlerde ortaya çıktığını söyledi.
 

12
gayrimenkulde talep

Humar, bugün piyasa şartları özetle "Faiz yüksek, döviz yüksek, finansal enstrümanlar dalgalı, gayrimenkulde talep görece zayıf" olarak özetledi.

 

13
hem yatırım hem de ihtiyaç amacıyla konut düşünenler için önemli bir eşik

Humar, "Bu tablo, hem yatırım hem de ihtiyaç amacıyla konut düşünenler için önemli bir eşik sunuyor. Bazı dönemlerde konut almak sadece bir yatırım kararı değil, aynı zamanda finansal bağımsızlık ve yaşam güvenliği kararıdır" ifadelerini kullandı.
 

