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 | Bengü Sarıkuş

Ev almak isteyenler dikkat! İhaleyle uygun fiyatlı kredisiz konut fırsatı!

Herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişilerin ipotekli konutları, icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Alıcı ise genellikle piyasa değerinin oldukça altında bir fiyatla ev sahibi olabiliyor. İşte icradan uygun fiyatlı ihale ile konut satışı detayları...

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Ev almak isteyenler dikkat! İhaleyle uygun fiyatlı kredisiz konut fırsatı!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:22

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüksek konut fiyatları ve artan kredi maliyetleri nedeniyle zorlanıyor. Ancak daha uygun fiyatlı alternatifler arayanlar için icradan satılık konutlar cazip bir seçenek sunuyor. Mağdur olan alacaklılar bu şekilde paralarını tahsil ederken artan para da konut sahibine veriliyor. Evi de uygun fiyata alan kişi kullanıyor.

İnternet üzerinden icra ihalesine katılabilme imkanıyla birlikte çok kolay ev sahibi olunuyor. Ücretsiz olan UYAP E-Satış sitesine kayır olunarak taşınır, taşınmaz her ihaleye girilebiliyor.

Ev almak isteyenler dikkat! İhaleyle uygun fiyatlı kredisiz konut fırsatı!

ÖNCE BİLGİ SONRA TEMİNAT

İhaleye girmede önce açıklama kısmında alınacak konuta ilişkin tüm ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Satın alınacak konutun özellikleri, vergisi, hissesi kontrol edildikten sonra teminat yatırma işlemini gerçekleştiriliyor. İcra dairesinin belirttiği hesaba teminat yatırıldıktan sonra ilgili taşınmazın ihalesine katılma hakkını elde ediyorsunuz.

Ev almak isteyenler dikkat! İhaleyle uygun fiyatlı kredisiz konut fırsatı!

İHALE ÖNCESİ KONUTUN GÜNCEL DURUMUNU ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

İhaleye katılmadan önce, satışa sunulan konutla ilgili tüm detaylar sistemde açıkça belirtiliyor. Konutun fiziksel özellikleri, hissedar durumu, vergi borcu gibi bilgiler dikkatlice incelenmeli. Ardından, icra dairesi tarafından belirtilen banka hesabına teminat bedeli yatırılarak ihaleye katılma hakkı kazanılıyor.

Ev almak isteyenler dikkat! İhaleyle uygun fiyatlı kredisiz konut fırsatı!

İCRADAN ALINAN KONUTLARA KREDİ VERİLMİYOR

İcradan satılan konutlara mortgage kredisi çıkmıyor. Evi ya peşin olarak alacaksınız ya da eksik kalan kısmını bankadan ihtiyaç kredisiyle borçlanarak ya da yakın çevrenizden borç alarak satın alabilirsiniz.

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