Ev almak isteyenlere büyük fırsat! Konut kredisi faiz oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredilerindeki hareketlilik devam ediyor. Faiz oranlarındaki düşüş, 1 milyon TL kredi kullananların aylık taksitlerini belirgin şekilde azalttı. Peki, 1 milyon TL’lik kredi çekenler için güncel geri ödeme tablosu nasıl şekillendi? İşte detaylar…
Yeni yılın başlamasıyla birlikte konut kredisi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Daha önce bazı bankalar tarafından yüzde 3,05 seviyesinde sunulan faiz oranları, şu an en düşük yüzde 2,74’e kadar geriledi. Ancak, bu oranlar hala yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.
Uzmanlar, konut kredisi faizlerinin geleceği konusunda kritik bir virajda olunduğunu belirtiyor. Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yapılması yönünde. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, konut kredisi faizlerinde de daha belirgin bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.
Faiz oranlarının seyri, konut piyasasını doğrudan etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yüksek faizler nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan sektörde, olası bir faiz indirimiyle birlikte hareketlilik yaşanabileceği ifade ediliyor. Bankaların yeni oranlarını ve Merkez Bankası’nın kararlarını yakından takip eden yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler, faizlerin daha da düşmesini bekliyor.
İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.569.287 TL
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 29.786,99 TL
Toplam Ödeme: 3.606.293 TL
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.608.998 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.563.227 TL
Faiz Oranı: %2,92
Aylık Taksit: 30.153,60 TL
Toplam Ödeme: 3.636.682 TL
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 32.187,84 TL
Toplam Ödeme: 3.884.300 TL
Faiz Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.455.939 TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.066.643 TL
Faiz Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 28.512,47TL
Toplam Ödeme: 3.436.396TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.825.457 TL
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 33.215,37TL
Toplam Ödeme: 4.012.419TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL