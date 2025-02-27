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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Ev almak isteyenlere büyük fırsat! Konut kredisi faiz oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredilerindeki hareketlilik devam ediyor. Faiz oranlarındaki düşüş, 1 milyon TL kredi kullananların aylık taksitlerini belirgin şekilde azalttı. Peki, 1 milyon TL’lik kredi çekenler için güncel geri ödeme tablosu nasıl şekillendi? İşte detaylar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 12:40

Yeni yılın başlamasıyla birlikte konut kredisi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Daha önce bazı bankalar tarafından yüzde 3,05 seviyesinde sunulan faiz oranları, şu an en düşük yüzde 2,74’e kadar geriledi. Ancak, bu oranlar hala yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI KARARINDA

Uzmanlar, konut kredisi faizlerinin geleceği konusunda kritik bir virajda olunduğunu belirtiyor. Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yapılması yönünde. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, konut kredisi faizlerinde de daha belirgin bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.

Faiz oranlarının seyri, konut piyasasını doğrudan etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yüksek faizler nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan sektörde, olası bir faiz indirimiyle birlikte hareketlilik yaşanabileceği ifade ediliyor. Bankaların yeni oranlarını ve Merkez Bankası’nın kararlarını yakından takip eden yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler, faizlerin daha da düşmesini bekliyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.608.998 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.563.227 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 30.153,60 TL

Toplam Ödeme: 3.636.682 TL

ING

Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 32.187,84 TL
Toplam Ödeme: 3.884.300 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.455.939 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 28.512,47TL

Toplam Ödeme: 3.436.396TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 33.215,37TL

Toplam Ödeme: 4.012.419TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

2 milyonluk eve ne kadar kredi çıkar?
1. el konut alımında enerji sınıfı A olan ve değeri 2 milyon TL altındaki evler için %90'a kadar kredi kullanılabilir. Değeri 2 ila 5 milyon TL arasındaki evlerde ise kredi oranı %70 olarak uygulanabilir.
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