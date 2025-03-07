Ev almak isteyenlere büyük fırsat! Konut kredisi faiz oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti. Bu adım sonrası, kredi faiz oranlarında da değişiklikler yaşandı. Peki, 1 milyon TL'lik kredi için güncel geri ödeme planları nasıl şekillendi? İşte tüm detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel şekilde 250 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. Bu karar sonrası, gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. 7 Mart 2025 itibarıyla konut kredisi için en düşük faiz oranı %2,68 olarak belirlendi. Şimdi ise, hangi bankaların en düşük faiz oranlarını sunduğu ve 1 milyon TL'lik kredi için güncel geri ödeme tablolarının nasıl şekillendiği merak konusu. Son faiz indiriminin etkilerinin ise önümüzdeki haftalarda daha net şekilde görülmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ilk faiz indirimi sonrası kredi faiz oranlarında sınırlı bir düşüş yaşanmıştı. Bu seferki kararın etkilerinin ise önümüzdeki günlerde daha belirgin olacağı düşünülüyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54TL

Toplam Ödeme: 3.608.998TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.563.227 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 30.153,60 TL

Toplam Ödeme: 3.636.682 TL

ING

Faiz Oranı: %3,14

Aylık Taksit: 32.187,84 TL

Toplam Ödeme: 3.884.300 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,68

Aylık Taksit: 27.970,57TL

Toplam Ödeme: 3.380.042TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 33.215,37TL

Toplam Ödeme: 4.012.419TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 28.512,47TL

Toplam Ödeme: 3.436.396TL