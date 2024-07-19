Ev almak isteyenlere özel eşsiz fırsat

19 Temmuz 2024 12:02 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:05

“Ulaşılabilir Lüks” stratejisiyle bugüne kadar yüzlerce konutu hayata geçirip sahiplerine teslim eden ve son olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı onayla GYO olan Luxera, ev sahibi olmak isteyenler için benzersiz bir kampanya başlattı. Luxera Nevbahar, Luxera Bahçeport ve Luxera Towers projelerinde geçerli olan kampanyada 60 ay vade ve 1,99 vade farkıyla konut finansmanı sağlanıyor. Güçlü öz sermaye ve yenilikçi bakış açısıyla inşaat sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Luxera GYO, yeni başlattığı kampanya ile konut almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

PİYASA ŞARTLARININ ÇOK ALTINDA VADE ORANI

Üst düzey malzeme kalitesi, eşsiz mimarisi ve geniş kullanım alanına sahip daireleriyle öne çıkan Luxera GYO, sahip olduğu tecrübeyle yeni hazırladığı kampanya kapsamında müşterilerine benzersiz ödeme alternatifleri sunuyor. Satışların devam ettiği projelerdeki kampanyaların detaylarını aktaran Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Luxera GYO olarak sahip olduğumuz tecrübemizle önemli lokasyonlarda projeler hayata geçirirken müşterilerimize özel yeni kampanyalar hazırlıyoruz. Son olarak konut almak isteyen müşterilerimize sunduğumuz kampanyayla Luxera Towers, Luxera Bahçeport ve Luxera Nevbahar projelerinde 1,99 vade oranı ve 60 ay vade imkanı sunuyoruz. Son dönemde yüksek faiz oranları sebebiyle konut satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Bu hem üretici, hem de konut alıcısı açısından negatif bir durumdu. Konut kredilerindeki yüksek maliyetler özellikle ev sahibi olmak isteyenlerin önünde büyük bir engeldi. Luxera GYO olarak biz de bu süreçte elimizi taşın altına koyduk ve üzerinde detaylıca çalıştığımız 60 ay vade, 1,99 vade oranı kampanyamızı müşterilerimize sunmuş bulunmaktayız. Konumları itibariyle eşsiz lokasyon avantajları ve yüksek prim potansiyeli vaat eden projelerimizde geçerli bu kampanya, ev almak isteyenler için benzersiz bir fırsat olarak öne çıkıyor” dedi.

300 BİN METREKARELİK MİLLET BAHÇESİNİN KALBİNDE

İstanbul Havalimanı’na çok yakın bir lokasyonda konumlandırılan Luxera Bahçeport projesi, bölgedeki 300 bin metrekarelik büyüklüğe sahip Millet Bahçesi’nin tam merkezinde yer alıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 konut alternatiflerinin yer aldığı proje toplamda 110 konutla beraber tüm ihtiyaçlara yanıt verecek 24 ticari birimden meydana geliyor. Havalimanına yakınlığı ve Millet Bahçesi’nin kalbine yakın konumuyla Luxera Bahçeport önemli bir prim potansiyelini de elinde bulunduruyor.

ŞEHRİN MERKEZİNDE EŞSİZ BİR YAŞAM

İstanbul’da, Basın Ekspres Yolu’nun yanı başında konumlandırılan ve yüksek lokasyon değeriyle öne çıkan Güneşli’de yükselen Luxera Towers, eşsiz mimarisi ve alternatif konut seçeneklerine sahip. Toplamda 368 daire ve 83 ticari birimin yer aldığı Luxera Towers, 17 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılıyor. Yaşamın Ocak 2025 tarihinde başlayacağı Luxera Towers, 1+1 ve 3+1 tipindeki örnek dairelerinde müşterilerini ağırlayabiliyor.

METRONUN YANI BAŞINDA, HEMEN TESLİM FIRSATIYLA

Sağlam zeminiyle öne çıkan ve son dönemde markalı konut projeleriyla değerine değer katan Başakşehir-Kayaşehir’de konumlandırılan Luxera Nevbahar, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktası ve metroya 800 metrelik yakınlığıyla benzersiz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 22 bin metrekarelik arsada 200 konut ve 12 ticari birim şeklinde hayata geçirilen Luxera Nevbahar’da en küçük daire 2+1 olarak tasarlanırken 3+1 ve 4+1 alternatifleri de müşterilerin beğenisine sunuluyor. 15 bin metrekarelik yeşil alana sahip olan Luxera Nevbahar’da tüm ihtiyaçlara yanıt verecek sosyal donatı alanları yer alırken dairelerin teslimleri hemen gerçekleştiriliyor.

LUXERA NEVBAHAR LIFE’TA 48 AY SIFIR FAİZ FIRSATI

Luxera GYO tarafından Kayaşehir bölgesinde hayata geçirilmekte olan Luxera Nevbahar Life, bölgedeki en yeni proje olarak dikkat çekiyor. Kayaşehir Şamlar Tabiat Parkı’na 5 dakika, Kayaşehir metrosuna 7 dakika ve Başakşehir Millet Bahçesi’ne 12 dakikalık mesafede konumlandırılan projede yüzde 30 peşinat ve 48 ay vade farksız ödeme seçeneği yer alıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinden meydana gelen Luxera Nevbahar Life, az katlı mimarisi ve geniş peyzaj alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, fitness merkezi, basketbol sahaları, yürüyüş parkurları ve sosyal aktivite alanlarının yer aldığı Luxera Nevbahar Life’ta ayrıca tüm taleplere yanıt verecek ticari birimler de bulunuyor.